Giá thép ngày 30/3: Thị trường nội địa ổn định, giá quặng sắt thế giới giảm nhẹ Giá thép xây dựng trong nước ngày 30/3 duy trì quanh mức 14.700-15.020 đồng/kg. Ngược lại, giá thép thanh và quặng sắt tại Thượng Hải, Đại Liên giảm từ 0,3% đến 0,7%.

Giá thép xây dựng tại thị trường Việt Nam ghi nhận trạng thái đi ngang trong phiên giao dịch ngày 30/3, với mức niêm yết phổ biến từ 14.700 đồng/kg đến trên 15.000 đồng/kg. Trong khi đó, các sàn giao dịch quốc tế chứng kiến sự sụt giảm nhẹ của giá thép thanh và quặng sắt ngay từ đầu tuần.

Diễn biến giá thép xây dựng trong nước

Tại thị trường nội địa, hầu hết các doanh nghiệp thép lớn vẫn giữ nguyên biểu giá niêm yết so với các phiên trước đó. Nhu cầu tiêu thụ ổn định giúp mặt bằng giá duy trì được trạng thái cân bằng tại cả ba miền.

Thương hiệu Loại thép Giá niêm yết (VND/kg) Hòa Phát CB240 / D10 CB300 14.920 / 15.020 Thép Việt Ý CB240 / D10 CB300 14.800 / 14.700 Thép Việt Đức CB240 / CB300 ~14.800

Bên cạnh đó, các nhà sản xuất như Pomina và Thép Miền Nam cũng chưa có động thái điều chỉnh giá mới. Sự ổn định này phản ánh xu hướng bình ổn chung của thị trường thép nội địa khi nhu cầu thực tế chưa có biến động đột biến.

Áp lực điều chỉnh trên thị trường thế giới

Trái ngược với sự ổn định trong nước, giá nguyên liệu và sản phẩm thép trên các sàn giao dịch lớn có xu hướng giảm nhẹ khi mở cửa tuần giao dịch. Cụ thể, tại Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải (SHFE), giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 0,3%, tương ứng 10 nhân dân tệ, xuống còn 3.095 nhân dân tệ/tấn.

Thị trường quặng sắt cũng chịu áp lực tương tự tại các trung tâm giao dịch hàng hóa lớn:

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4 giảm 0,7% (tương đương 5,5 nhân dân tệ), chốt ở mức 815 nhân dân tệ/tấn. Sàn Singapore: Giá quặng sắt ghi nhận mức giảm 0,4 USD, lùi về mốc 106,55 USD/tấn.

Thép cuộn cán nóng tại Hàn Quốc tăng giá

Đáng chú ý, phân khúc thép cuộn cán nóng (HRC) tại thị trường Hàn Quốc lại ghi nhận đà tăng trưởng trái chiều. Hai nhà sản xuất hàng đầu là POSCO và Hyundai Steel dự kiến sẽ nâng giá bán thêm khoảng 30.000–40.000 won/tấn cho các đơn hàng giao tháng 4/2026.

Hiện tại, giá HRC tại quốc gia này đã chạm mốc 860.000 won/tấn (tương đương 570 USD/tấn), tăng mạnh so với mức khoảng 800.000 won vào thời điểm đầu năm. Động lực tăng giá đến từ chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao, nguồn cung thắt chặt và các biện pháp bảo hộ thương mại. Trước đó, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc đã áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với HRC nhập khẩu từ Trung Quốc và Nhật Bản nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa.

Nhìn chung, thị trường thép đang có sự phân hóa rõ rệt. Trong khi thép xây dựng nội địa và quặng sắt thế giới chịu áp lực điều chỉnh hoặc đi ngang, thì phân khúc thép cuộn cán nóng được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong thời gian tới do ảnh hưởng từ chính sách thương mại và chi phí sản xuất.