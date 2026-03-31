Giá thép ngày 31/3: Hòa Phát tăng giá thép xây dựng thêm 600 đồng/kg Tập đoàn Hòa Phát điều chỉnh tăng giá thép tại miền Trung từ ngày 30/3/2026 do áp lực chi phí nguyên liệu. Thị trường thế giới ghi nhận biến động nhẹ giữa cung và cầu.

Thị trường thép trong nước ngày 31/3 ghi nhận đợt điều chỉnh tăng giá bán tại một số chủng loại phổ biến. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chi phí phôi thép và nguyên vật liệu đầu vào trên thị trường quốc tế liên tục leo thang, tạo áp lực lớn lên biên lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất nội địa.

Giá thép trong nước tăng mạnh tại miền Trung

Theo thông báo từ Tập đoàn Hòa Phát, doanh nghiệp đã chính thức áp dụng biểu giá mới tại khu vực miền Trung kể từ ngày 30/3/2026. Cụ thể, giá thép thanh vằn ghi nhận mức tăng mạnh nhất với khoảng 600 đồng/kg. Trong khi đó, các dòng thép cuộn xây dựng và thép cuộn rút dây có mức điều chỉnh tăng nhẹ hơn, khoảng 400 đồng/kg.

Chủng loại thép Giá bán mới (VND/kg) Mức điều chỉnh (VND/kg) Thép thanh vằn CB300 (D10, D12) ~15.500 +600 Thép thanh vằn (D14) ~15.600 +600 Thép cuộn CB240 ~15.300 +400

Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc điều chỉnh giá bán là giải pháp cần thiết nhằm phản ánh sự gia tăng của chi phí sản xuất, đặc biệt là giá phôi thép nhập khẩu và các loại nguyên liệu đầu vào thiết yếu khác.

Diễn biến trái chiều trên thị trường quốc tế

Trên thị trường quốc tế, giá thép và quặng sắt trong phiên giao dịch đầu tuần ghi nhận trạng thái giằng co. Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/3, giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,5% (tương đương 16 nhân dân tệ), chốt mức 3.121 nhân dân tệ/tấn.

Tại thị trường nguyên liệu, giá quặng sắt diễn biến không đồng nhất giữa các sàn giao dịch lớn:

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4 giảm nhẹ 0,06%, xuống còn 820,5 nhân dân tệ/tấn. Sàn Singapore: Giá mặt hàng này tăng 0,21 USD, đạt 107,16 USD/tấn.

Bên cạnh đó, giá than luyện cốc ghi nhận xu hướng giảm nhẹ, trong khi giá than cốc có sự tăng trưởng. Nhiều sản phẩm khác như thép cuộn cán nóng, thép dây và thép không gỉ trên Sàn Thượng Hải cũng đồng loạt tăng giá, phản ánh tín hiệu phục hồi nhưng chưa thực sự rõ rệt.

Yếu tố tác động và dự báo ngắn hạn

Thị trường hiện đang chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố đan xen. Về phía cung, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến giá năng lượng leo thang, trực tiếp đẩy cao chi phí sản xuất và vận chuyển thép toàn cầu. Ngoài ra, những lo ngại về gián đoạn nguồn cung nhiên liệu diesel cũng gây áp lực lên hoạt động khai thác tại các quốc gia cung ứng lớn.

Về phía cầu, kỳ vọng vào sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc thúc đẩy các doanh nghiệp tăng cường tích trữ quặng sắt. Tuy nhiên, lượng tồn kho tại 47 cảng lớn của Trung Quốc dù đã giảm từ 179 triệu tấn xuống còn 177 triệu tấn vào cuối tháng 3, nhưng vẫn ở mức cao, tạo rào cản cho đà tăng giá mạnh.

Nhìn chung, thị trường thép đang trong trạng thái cân bằng mong manh. Trong ngắn hạn, các chuyên gia dự báo giá thép sẽ tiếp tục biến động trong biên độ hẹp, phụ thuộc chặt chẽ vào diễn biến thị trường năng lượng toàn cầu và nhu cầu tiêu thụ thực tế từ thị trường Trung Quốc.