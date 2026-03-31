Giá thép ngày 31/3: Hòa Phát tăng giá thép xây dựng thêm 600 đồng/kg tại miền Trung Thị trường thép trong nước tăng giá bán do chi phí nguyên liệu leo thang, trong khi giá thép và quặng sắt thế giới duy trì trạng thái giằng co nhẹ.

Giá thép xây dựng trong nước ngày 31/3 ghi nhận xu hướng tăng tại một số chủng loại do áp lực từ chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Đáng chú ý, Tập đoàn Hòa Phát đã thông báo điều chỉnh tăng giá bán đối với các sản phẩm thép thanh vằn và thép cuộn tại khu vực miền Trung kể từ ngày 30/3/2026.

Chi tiết điều chỉnh giá thép của Hòa Phát

Theo thông báo mới nhất, giá thép thanh vằn của Hòa Phát được nâng thêm khoảng 600 đồng/kg. Các dòng thép cuộn xây dựng và thép cuộn rút dây cũng ghi nhận mức tăng khoảng 400 đồng/kg. Động thái này phản ánh trực tiếp áp lực gia tăng từ giá phôi thép và các nguyên liệu đầu vào trên thị trường quốc tế.

Sau khi điều chỉnh, mặt bằng giá mới được xác lập cụ thể như sau:

Thép CB300 (chủng loại D10, D12): Khoảng 15.500 đồng/kg.

Khoảng 15.500 đồng/kg. Thép D14: Ở mức khoảng 15.600 đồng/kg.

Ở mức khoảng 15.600 đồng/kg. Thép cuộn CB240: Giá bán mới vào khoảng 15.300 đồng/kg.

Biến động trái chiều trên thị trường quốc tế

Trái ngược với đà tăng trong nước, giá thép và quặng sắt thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần có xu hướng biến động nhẹ với các tín hiệu trái chiều. Kết thúc phiên 30/3, giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,5%, tương đương 16 nhân dân tệ, lên mức 3.121 nhân dân tệ/tấn.

Tại thị trường nguyên liệu, giá quặng sắt diễn biến không đồng nhất giữa các sàn giao dịch:

Sàn giao dịch Mặt hàng (Kỳ hạn tháng 4) Mức thay đổi Giá đóng cửa Đại Liên Quặng sắt -0,06% 820,5 nhân dân tệ/tấn Singapore Quặng sắt +0,21 USD 107,16 USD/tấn

Ngoài ra, trên Sàn Thượng Hải, nhiều sản phẩm khác như thép cuộn cán nóng, thép dây và thép không gỉ cũng đồng loạt tăng giá, cho thấy tín hiệu phục hồi bước đầu dù chưa thực sự rõ rệt.

Các yếu tố tác động và triển vọng thị trường

Thị trường hiện chịu tác động từ nhiều yếu tố đan xen. Về phía cung, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến giá năng lượng gia tăng, trực tiếp đẩy cao chi phí sản xuất và vận chuyển thép. Bên cạnh đó, lo ngại về gián đoạn nguồn cung nhiên liệu diesel có thể ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại các quốc gia cung ứng lớn.

Về phía cầu, kỳ vọng vào sự phục hồi của thị trường Trung Quốc đã thúc đẩy doanh nghiệp tăng cường tích trữ. Tuy nhiên, lượng tồn kho tại 47 cảng lớn của Trung Quốc vẫn ở mức cao, đạt khoảng 177 triệu tấn trong tuần kết thúc ngày 27/3 (giảm nhẹ từ mức 179 triệu tấn hồi đầu tháng), gây áp lực hạn chế đà tăng của giá quặng sắt.

Nhìn chung, thị trường thép đang trong trạng thái giằng co giữa áp lực chi phí và kỳ vọng nhu cầu thực tế. Trong ngắn hạn, giá thép được dự báo sẽ tiếp tục biến động trong biên độ hẹp, phụ thuộc chặt chẽ vào diễn biến thị trường năng lượng và các cuộc đàm phán cung ứng giữa các doanh nghiệp Trung Quốc với các tập đoàn khai khoáng như BHP.