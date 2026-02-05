Giá thép ngày 5/2: Thép cuộn cán nóng tại Mỹ tăng giá, thị trường trong nước giữ ổn định Giá thép thế giới diễn biến phân hóa khi HRC tại Mỹ tăng lần thứ ba liên tiếp lên 970 USD/tấn, trong khi giá thép xây dựng nội địa vẫn duy trì ổn định quanh mức 14.000 đồng/kg.

Thị trường thép thế giới trong phiên giao dịch ngày 4/2 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực và chủng loại mặt hàng. Trong khi giá thép thành phẩm tại Thượng Hải có xu hướng phục hồi nhẹ, giá nguyên liệu quặng sắt tiếp tục chịu áp lực giảm do nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc chững lại trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ngược lại, tại thị trường Mỹ, đà tăng giá của thép cuộn cán nóng (HRC) vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Thị trường thế giới: Giá quặng sắt giảm, HRC Mỹ tiếp tục leo thang

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 3/2026 trên Sàn Thượng Hải tăng nhẹ 0,13% (tương đương 4 nhân dân tệ), lên mức 3.100 nhân dân tệ/tấn. Tuy nhiên, giá quặng sắt kỳ hạn cùng kỳ trên Sàn Đại Liên lại giảm 0,13% xuống còn 797 nhân dân tệ/tấn. Tại Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2026 cũng lùi về mức 101,4 USD/tấn sau khi giảm 1,1 USD.

Theo Reuters, tâm lý thị trường Trung Quốc hiện đang ở mức thấp do các công trường xây dựng tạm ngừng hoạt động để nghỉ lễ. Báo cáo từ Shanghai Metals Market cho thấy hoạt động tái dự trữ của các nhà máy thép đã chậm lại đáng kể. Trong khi đó, Galaxy Futures lưu ý rằng lượng tồn kho thép thành phẩm đang có dấu hiệu gia tăng do các nhà máy vẫn duy trì sản xuất trong khi nhu cầu hạ nguồn suy yếu.

Giá thép hôm nay 5/2: Thép xây dựng nhích lên, HRC Mỹ tiếp tục tăng giá

Trái ngược với đà giảm của quặng sắt, giá thép tại Mỹ ghi nhận sự bứt phá. Tập đoàn thép Nucor vừa thông báo đợt tăng giá HRC giao ngay lần thứ ba trong năm nay, đưa mức giá lên 970 USD/tấn. Tại khu vực Bờ Tây, liên doanh California Steel Industries (CSI) thậm chí niêm yết mức giá 1.020 USD/tấn. Dữ liệu từ Steel Market Update (SMU) xác nhận giá HRC trung bình tại Mỹ đã đạt 960 USD/tấn, phản ánh sự thắt chặt nguồn cung ngắn hạn tại thị trường này.

Thị trường nội địa: Giá thép xây dựng đi ngang quanh mốc 14.000 đồng/kg

Tại Việt Nam, giá thép xây dựng tính đến những ngày cận Tết Nguyên đán vẫn duy trì trạng thái ổn định. Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất lớn đều giữ nguyên bảng giá niêm yết để hỗ trợ thị trường trong bối cảnh thanh khoản thấp.

Dưới đây là bảng giá thép xây dựng khảo sát tại các doanh nghiệp lớn:

Thương hiệu Khu vực Loại thép Giá niêm yết (VND/kg) Hòa Phát Toàn quốc CB240 / D10 CB300 14.260 Thép Việt Ý Miền Bắc CB240 / D10 CB300 14.140 - 14.040 Thép Việt Đức Miền Bắc CB240 / D10 CB300 13.950 - 13.750 Thép VAS Miền Trung CB240 / CB300 13.940 - 13.640 Thép Kyoei Toàn quốc CB240 / CB300 13.940 - 13.740

Việc giá thép nội địa giữ vững sự ổn định bất chấp biến động thế giới được lý giải bởi sự chủ động kiểm soát sản lượng của các nhà máy. Ngoài ra, chi phí nguyên liệu đầu vào vẫn đứng ở mức cao khiến các doanh nghiệp không có nhiều dư địa để điều chỉnh giảm giá sâu.

Dự báo xu hướng thị trường sau kỳ nghỉ lễ

Thị trường thép sau Tết Nguyên đán được dự báo sẽ đối mặt với nhiều biến số quan trọng. Trọng tâm sẽ đổ dồn vào tốc độ phục hồi nhu cầu tại Trung Quốc. Nếu nhu cầu tại quốc gia này không khởi sắc như kỳ vọng, áp lực giảm giá từ thị trường quốc tế có thể lan rộng sang các khu vực khác, bao gồm cả Đông Nam Á.

Tuy nhiên, đối với thị trường Việt Nam, kỳ vọng vào việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và những tín hiệu hồi phục nhẹ của thị trường bất động sản có thể trở thành bệ đỡ cho giá thép. Các chuyên gia nhận định, giá thép nội địa sẽ sớm thiết lập một mặt bằng cân bằng mới tùy thuộc vào tình hình tiêu thụ thực tế tại các công trình trọng điểm sau khi tái khởi động sản xuất.