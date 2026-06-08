Giá thép ngày 5/6: Thép Việt Úc giảm 300.000 đồng/tấn, giá quặng sắt thế giới xuống thấp nhất 2 tháng Thị trường thép trong nước ghi nhận đợt điều chỉnh giảm giá tại Vinausteel, trong khi giá quặng sắt thế giới liên tục chịu áp lực do nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc suy yếu.

Thị trường thép trong nước trong những ngày đầu tháng 6 chứng kiến sự biến động nhẹ khi một số doanh nghiệp bắt đầu điều chỉnh giảm giá bán. Theo ghi nhận vào ngày 4/6, Công ty CP Vinausteel (Thép Việt Úc) đã thông báo giảm 300.000 đồng/tấn đối với cả hai dòng sản phẩm chủ lực là thép cây và thép cuộn. Sau điều chỉnh, mức giá hiện tại dao động quanh ngưỡng 15 triệu đồng/tấn (giá chưa bao gồm VAT).

Diễn biến giá thép xây dựng trong nước

Trái ngược với đà giảm của Thép Việt Úc, nhiều thương hiệu thép lớn khác vẫn duy trì chính sách giá ổn định. Cụ thể, bảng giá niêm yết tại các khu vực như sau:

Thương hiệu Loại thép Giá niêm yết (VND/kg) Hòa Phát CB240 & D10 CB300 15.430 Thép Việt Ý (Miền Bắc) CB240 15.150 Thép Việt Ý (Miền Bắc) D10 CB300 14.700 Thép Việt Đức (Miền Bắc) CB240 15.250 Thép Việt Đức (Miền Bắc) D10 CB300 15.050

Các đơn vị khác như Pomina, VJS và Thép Miền Nam hiện chưa có thông báo điều chỉnh mới về giá trong phiên giao dịch hôm nay.

Áp lực từ thị trường quặng sắt quốc tế

Trên thị trường thế giới, giá quặng sắt đang trải qua giai đoạn khó khăn do nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc — quốc gia nhập khẩu lớn nhất — ghi nhận dấu hiệu suy giảm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/6, hợp đồng quặng sắt kỳ hạn trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) giảm 1,85%, xuống còn 767,5 CNY/tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 16/4.

Tình hình tương tự cũng diễn ra tại Sàn giao dịch Singapore (SGX). Hợp đồng quặng sắt giao tháng 7 giảm 1,84%, chốt phiên ở mức 101,75 USD/tấn. Đây là vùng giá thấp nhất của mặt hàng này tính từ đầu tháng 3 đến nay.

Chi phí sản xuất tăng gây sức ép lên biên lợi nhuận

Theo phân tích của ông Steven Yu, chuyên gia tại Mysteel, bên cạnh sự sụt giảm nhu cầu, các nhà sản xuất thép còn đối mặt với chi phí đầu vào leo thang. Cụ thể, giá than luyện cốc trên Sàn Đại Liên đã tăng 4,34% do nguồn cung thắt chặt.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự khan hiếm nguồn cung than là do các cơ quan chức năng tại tỉnh Sơn Tây đang đẩy mạnh hoạt động thanh tra an toàn tại các mỏ than sau một vụ tai nạn nghiêm trọng hồi cuối tháng 5. Việc tạm dừng khai thác tại nhiều mỏ đã hỗ trợ giá than duy trì ở mức cao, từ đó thu hẹp biên lợi nhuận của các nhà máy luyện kim.

Triển vọng thị trường ngắn hạn

Dữ liệu từ Mysteel chỉ ra rằng mức tiêu thụ thép biểu kiến của 5 sản phẩm thép chủ lực tại Trung Quốc đã giảm 3,1% trong tuần qua. Nhu cầu thực tế thấp đang làm gia tăng lo ngại về khả năng các nhà máy sẽ phải cắt giảm sản lượng trong thời gian tới để cân đối cung cầu.

Tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), các sản phẩm phái sinh từ thép cũng đồng loạt đỏ lửa. Thép thanh giảm 0,57%, thép cuộn cán nóng giảm 0,44% và thép không gỉ ghi nhận mức giảm sâu nhất với 2,42%. Các chuyên gia từ Galaxy Futures nhận định, thị trường thép sẽ còn tiếp tục chịu áp lực kép từ phía cầu yếu và phía cung chịu chi phí cao trong ngắn hạn.