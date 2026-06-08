Giá thép ngày 5/6: Vinausteel giảm 300.000 đồng/tấn, quặng sắt thế giới thấp nhất 2 tháng Thị trường thép nội địa ghi nhận đợt điều chỉnh giảm giá tại Vinausteel xuống mức 15 triệu đồng/tấn. Cùng lúc, giá quặng sắt thế giới chạm đáy mới do nhu cầu từ Trung Quốc sụt giảm.

Thị trường thép trong nước bắt đầu ghi nhận những diễn biến giảm giá tại một số doanh nghiệp lớn trong những ngày đầu tháng 6. Đáng chú ý, Công ty CP Vinausteel (Thép Việt Úc) đã thực hiện điều chỉnh giảm 300.000 đồng/tấn đối với cả hai dòng thép cây và thép cuộn.

Diễn biến giá thép xây dựng trong nước

Sau đợt điều chỉnh, giá bán của Vinausteel hiện dao động quanh mức 15.000.000 đồng/tấn (chưa bao gồm VAT). Trong khi đó, theo ghi nhận từ SteelOnline, nhiều doanh nghiệp lớn khác vẫn duy trì bảng giá ổn định để theo dõi diễn biến thị trường.

Dưới đây là bảng giá niêm yết của một số thương hiệu thép phổ biến tại thị trường miền Bắc:

Thương hiệu Loại thép Giá niêm yết (VND/kg) Hòa Phát CB240 & D10 CB300 15.430 Việt Ý (miền Bắc) CB240 15.150 Việt Ý (miền Bắc) D10 CB300 14.700 Việt Đức (miền Bắc) CB240 15.250 Việt Đức (miền Bắc) D10 CB300 15.050

Các thương hiệu khác như Pomina, VJS và Thép Miền Nam hiện chưa có thông báo mới về việc thay đổi biểu giá bán hàng.

Áp lực từ thị trường quặng sắt quốc tế

Trên thị trường thế giới, giá quặng sắt liên tục lao dốc khi nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc – quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới – có dấu hiệu suy yếu rõ rệt. Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/6, hợp đồng quặng sắt trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) giảm 1,85%, xuống còn 767,5 CNY/tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 16/4.

Tình hình tương tự diễn ra trên Sàn giao dịch Singapore (SGX), khi hợp đồng quặng sắt giao tháng 7 giảm 1,84%, chốt phiên ở mức 101,75 USD/tấn. Đây là mức giá thấp nhất được ghi nhận kể từ đầu tháng 3 năm nay.

Chi phí đầu vào tăng cao làm thu hẹp lợi nhuận

Bên cạnh nhu cầu yếu, các nhà sản xuất thép còn đối mặt với tình trạng chi phí nguyên liệu luyện thép khác tăng mạnh. Cụ thể, trên Sàn Đại Liên, giá than luyện cốc đã tăng 4,34% và than cốc tăng 2,28% do nguồn cung thắt chặt.

Theo phân tích từ Galaxy Futures, hoạt động thanh tra an toàn tại các mỏ than ở tỉnh Sơn Tây sau các sự cố tai nạn vào cuối tháng 5 đã khiến nhiều mỏ phải tạm dừng khai thác. Việc thiếu hụt nguồn cung cục bộ đã đẩy giá than duy trì ở mức cao, trực tiếp gây áp lực lên biên lợi nhuận của các nhà máy sản xuất thép trong bối cảnh giá thành phẩm đầu ra đang giảm.

Xu hướng tiêu thụ sụt giảm

Dữ liệu từ Mysteel cho thấy mức tiêu thụ của 5 sản phẩm thép chủ lực tại Trung Quốc đã giảm 3,1% trong tuần tính đến ngày 4/6. Sự suy giảm này nối tiếp đà giảm 0,5% của tuần trước đó, làm dấy lên lo ngại về khả năng các nhà máy sẽ phải cắt giảm sản lượng trong thời gian tới.

Tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), các mặt hàng thép cũng đồng loạt giảm điểm. Thép thanh giảm 0,57%, thép cuộn cán nóng giảm 0,44% và thép dây giảm 0,56%. Đặc biệt, mặt hàng thép không gỉ ghi nhận mức giảm sâu nhất với 2,42%.

Nhìn chung, thị trường thép và quặng sắt đang nằm trong chu kỳ chịu áp lực kép: nhu cầu tiêu thụ cuối kỳ thấp và chi phí sản xuất đầu vào neo ở mức cao, khiến triển vọng phục hồi ngắn hạn vẫn chưa rõ ràng.