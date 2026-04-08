Giá thép ngày 8/4/2026: Thị trường trong nước đi ngang, thép Thổ Nhĩ Kỳ chạm mốc 598 USD/tấn Giá thép xây dựng nội địa duy trì mức ổn định trong ngày 8/4/2026. Ngược lại, thị trường quốc tế phân hóa mạnh khi giá thép tại châu Âu tăng cao do chi phí năng lượng leo thang.

Thị trường sắt thép ngày 08/04/2026 ghi nhận diễn biến đi ngang tại Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ chưa có sự đột phá. Trái ngược với trạng thái ổn định nội địa, thị trường quốc tế chứng kiến sự phân cực: giá thép và quặng sắt sụt giảm tại khu vực châu Á nhưng lại tăng mạnh tại châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ do áp lực từ chi phí đầu vào.

Giá thép xây dựng trong nước giữ mức ổn định

Tại thị trường nội địa, các doanh nghiệp sản xuất thép lớn tiếp tục duy trì biểu giá cũ. Nhu cầu thị trường hiện tại chưa ghi nhận biến động lớn, khiến các nhà sản xuất chưa đưa ra điều chỉnh mới về giá bán.

Cụ thể, mức giá niêm yết tại các doanh nghiệp trọng điểm như sau:

Thương hiệu Loại thép Giá niêm yết (VND/kg) Hòa Phát Thép thanh vằn CB300 (D10, D12) ~ 15.500 Hòa Phát Thép thanh vằn D14 ~ 15.600 Hòa Phát Thép cuộn CB240 ~ 15.300 Thép Việt Ý Thép CB240 14.800 Thép Việt Đức Thép CB240 & CB300 14.800

Các thương hiệu khác như VJS, Pomina và Thép Miền Nam cũng thông báo giữ nguyên giá bán so với các phiên giao dịch trước đó.

Giá thép thế giới phân hóa theo khu vực

Trên thị trường quốc tế, các sàn giao dịch châu Á ghi nhận sắc đỏ trong phiên ngày 07/04. Tại Sàn Thượng Hải, giá thép thanh kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 0,19% (xuống 3.094 CNY/tấn). Tương tự, tại Sàn Đại Liên, quặng sắt giảm 0,62% còn 795,5 CNY/tấn, trong khi giá quặng sắt tại Singapore cũng lùi về mức 106,45 USD/tấn.

Đáng chú ý, thị trường Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu lại ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá thép cây đã tăng khoảng 8% so với cuối tháng 2, đạt mức 598 USD/tấn FOB – mức cao nhất từ đầu năm 2024. Nguyên nhân chính được xác định do chi phí năng lượng, thép phế liệu và giá vận tải tăng cao trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị khu vực Trung Đông.

Áp lực chi phí đẩy giá thép châu Âu tăng cao

Tại khu vực châu Âu, giá thép tiếp tục lập mặt bằng mới trong tháng 3. Tại Bắc Âu, giá đạt 645 euro/tấn (tăng 3%), trong khi tại Italy, mức tăng lên tới gần 12%, đạt khoảng 615 euro/tấn. Việc các nhà sản xuất chủ động hạn chế nguồn cung nhằm bảo vệ biên lợi nhuận trước sự leo thang của chi phí sản xuất đã thúc đẩy đà tăng này.

Mặc dù giá tăng, nhưng nhu cầu thực tế tại châu Âu, đặc biệt là ngành xây dựng tại Italy, vẫn còn khá yếu. Điều này khiến hoạt động giao dịch chủ yếu mang tính chất ngắn hạn và cầm chừng.

Dự báo trong ngắn hạn, thị trường thép toàn cầu sẽ tiếp tục trạng thái phân hóa. Áp lực giảm giá vẫn hiện hữu tại châu Á do lực cầu thấp, trong khi các thị trường phương Tây có khả năng duy trì mức giá cao nhưng khó có sự bứt phá mạnh mẽ nếu nhu cầu tiêu thụ không được cải thiện rõ rệt.