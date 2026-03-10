Giá thép ngày 9/3 ổn định ở mức 13.330 - 14.250 đồng/kg, thị trường thế giới diễn biến trái chiều Sáng ngày 9/3, thị trường thép xây dựng nội địa duy trì đà đi ngang tại cả ba miền. Trong khi đó, giá thép thanh thế giới giảm nhẹ nhưng quặng sắt tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Quốc.

Theo ghi nhận trong phiên giao dịch ngày 9/3, giá thép xây dựng tại thị trường Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, không có sự điều chỉnh so với các phiên trước. Hiện mức giá phổ biến dao động từ 13.330 đến 14.250 đồng/kg tùy theo từng thương hiệu, chủng loại và khu vực địa lý.

Chi tiết giá thép xây dựng tại thị trường trong nước

Tại miền Bắc, các doanh nghiệp thép lớn như Hòa Phát, Việt Ý và Việt Đức vẫn giữ nguyên biểu giá niêm yết. Cụ thể, thép Hòa Phát duy trì mức 14.010 đồng/kg cho cả dòng thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300. Thép Việt Ý niêm yết thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức có mức giá lần lượt là 14.050 đồng/kg và 13.850 đồng/kg cho hai dòng sản phẩm tương ứng.

Tại khu vực miền Trung và miền Nam, diễn biến thị trường cũng ghi nhận sự ổn định tương tự. Bảng giá chi tiết của một số thương hiệu tiêu biểu như sau:

Khu vực Thương hiệu Sản phẩm Giá niêm yết (VNĐ/kg) Miền Trung Hòa Phát Thép cuộn CB240 13.800 Miền Trung Việt Đức Thép cuộn CB240 14.250 Miền Nam Hòa Phát Thép thanh vằn D10 CB300 13.800 Miền Nam VAS Thép thanh vằn/cuộn 13.430 – 13.740

Thị trường thế giới: Quặng sắt tăng, thép thanh giảm nhẹ

Trên thị trường quốc tế, diễn biến giá nguyên liệu và thành phẩm ghi nhận sự phân hóa rõ nét. Tại sàn Thượng Hải, giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 giảm nhẹ 0,16%, chốt phiên ở mức 3.075 Nhân dân tệ/tấn. Đây là nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau khi mặt hàng này chạm mốc cao nhất trong một tháng qua.

Ngược lại, giá quặng sắt ghi nhận đà tăng trưởng. Tại sàn Đại Liên, giá quặng sắt tăng 0,58% lên mức 778 Nhân dân tệ/tấn. Trên sàn giao dịch Singapore, giá mặt hàng này cũng duy trì ở mức 101,59 USD/tấn. Nguyên nhân chủ yếu do tâm lý lo ngại nguồn cung bị thắt chặt khi Trung Quốc tăng cường kiểm soát các lô hàng từ tập đoàn khai khoáng BHP.

Phân tích xu hướng và nhu cầu tiêu thụ

Dù giá nguyên liệu đầu vào tăng, áp lực lên giá thép thành phẩm vẫn bị hạn chế bởi nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc có dấu hiệu chững lại. Theo dữ liệu từ Mysteel, sản lượng gang nóng trung bình mỗi ngày tại quốc gia này đã giảm 2,4%, xuống còn 2,28 triệu tấn — mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm ngoái.

Nhìn chung, thị trường thép nội địa đang trong giai đoạn tích lũy và chờ đợi các tín hiệu tiêu thụ mới từ ngành xây dựng. Trong ngắn hạn, các chuyên gia nhận định giá thép thế giới sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, phụ thuộc lớn vào các chính sách kích thích kinh tế và nhu cầu thực tế từ thị trường Trung Quốc.