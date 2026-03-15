Giá thép nội địa ngày 12/3 duy trì ổn định, quặng sắt thế giới tăng lên 103,85 USD Thị trường thép xây dựng trong nước giữ giá đi ngang tại nhiều thương hiệu lớn. Trong khi đó, giá quặng sắt quốc tế phục hồi nhờ kỳ vọng nhu cầu sản xuất từ Trung Quốc tăng trở lại.

Thị trường thép xây dựng trong nước ngày 12/3 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định khi nhiều doanh nghiệp lớn giữ nguyên giá bán so với ngày trước đó. Trái ngược với sự tĩnh lặng nội địa, giá quặng sắt trên các sàn giao dịch quốc tế đang có xu hướng phục hồi mạnh mẽ nhờ kỳ vọng vào sự bứt phá sản lượng từ Trung Quốc.

Diễn biến giá thép xây dựng trong nước

Khảo sát tại các doanh nghiệp cho thấy mặt bằng giá thép hôm nay hầu như không thay đổi. Nhu cầu tiêu thụ trong ngắn hạn chưa có đột phá khiến các nhà sản xuất ưu tiên duy trì bảng giá ổn định để theo dõi thị trường. Cụ thể, Tập đoàn Hòa Phát đang niêm yết thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức khoảng 14.260 đồng/kg.

Tại khu vực miền Bắc, thép Việt Ý giữ giá thép cuộn CB240 khoảng 14.140 đồng/kg, còn thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.040 đồng/kg. Ở miền Trung, thép VAS đang bán thép cuộn CB240 khoảng 13.940 đồng/kg, trong khi thép thanh vằn CB300 ở mức 13.640 đồng/kg.

Thương hiệu Khu vực Loại thép Giá niêm yết (VND/kg) Hòa Phát Toàn quốc CB240 / D10 CB300 14.260 Việt Ý Miền Bắc CB240 / D10 CB300 14.140 / 14.040 Thép VAS Miền Trung CB240 / CB300 13.940 / 13.640 Việt Đức Miền Bắc CB240 / CB300 13.950 / 13.750 Kyoei Toàn quốc CB240 / CB300 13.940 / 13.740

Thị trường thế giới: Giá thép giảm nhẹ, quặng sắt bứt phá

Trên thị trường quốc tế, giá thép ghi nhận mức giảm nhẹ nhưng đã thu hẹp đáng kể về cuối phiên. Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh giao tháng 4/2026 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 5 Nhân dân tệ (tương đương 0,16%), xuống còn 3.107 Nhân dân tệ/tấn.

Ngược lại, giá quặng sắt – nguyên liệu chính để sản xuất thép – tiếp tục xu hướng tăng mạnh. Trên Sàn Đại Liên, hợp đồng quặng sắt giao tháng 4/2026 tăng 0,63%, lên mức 797,5 Nhân dân tệ/tấn. Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt cùng kỳ hạn tăng thêm 0,67 USD, đạt 103,74 USD/tấn. Đặc biệt, giá quặng sắt chuẩn giao tháng 4 trên Sàn Singapore có thời điểm tăng 0,76%, chạm mốc 103,85 USD/tấn.

Kỳ vọng phục hồi nhu cầu sản xuất tại Trung Quốc

Theo các nhà phân tích, giá quặng sắt phục hồi nhờ kỳ vọng sản lượng gang nóng tại Trung Quốc sẽ tăng trở lại sau khi chính phủ nước này dỡ bỏ các hạn chế sản xuất áp dụng trong thời gian diễn ra kỳ họp quốc hội thường niên. Khi các nhà máy thép gia tăng công suất, nhu cầu đối với quặng sắt sẽ tăng theo tỷ lệ thuận.

Mặc dù các sản phẩm thép chủ chốt trên Sàn Thượng Hải như thép cây giảm 0,42% và thép cuộn cán nóng giảm 0,18%, thị trường vẫn ghi nhận điểm sáng từ thép không gỉ với mức tăng 0,82%. Nhìn chung, diễn biến thị trường thép thế giới đang chịu tác động lớn từ các tín hiệu phục hồi nhu cầu tại thị trường Trung Quốc.