Giá thép trong nước ngày 17/3 tăng mạnh 800 đồng/kg, thế giới biến động hẹp Nhiều doanh nghiệp thép nội địa như Hòa Phát, Việt Đức điều chỉnh tăng giá bán lên đến 800 đồng/kg vào ngày 17/3, trong khi giá quặng sắt thế giới vẫn đang trong trạng thái giằng co.

Thị trường thép xây dựng trong nước ngày 17/3 ghi nhận đà tăng mạnh tại các thương hiệu lớn với mức điều chỉnh cao nhất đạt 800 đồng/kg. Diễn biến này trái ngược với trạng thái giằng co và biến động hẹp của giá quặng sắt cũng như thép thanh trên các sàn giao dịch quốc tế.

Giá thép xây dựng nội địa đồng loạt tăng mạnh

Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá thép xây dựng hôm nay ghi nhận mức tăng đáng kể tại nhiều doanh nghiệp đầu ngành. Cụ thể, Tập đoàn Hòa Phát điều chỉnh tăng 460 đồng/kg cho cả hai dòng thép D10 CB300 và thép cuộn CB240, đưa mức giá lên 14.720 đồng/kg.

Tại khu vực miền Bắc, thép Việt Ý cũng thông báo tăng giá 300 đồng/kg. Hiện thép CB240 của thương hiệu này đạt 14.440 đồng/kg và D10 CB300 ở mức 14.340 đồng/kg. Đáng chú ý, thép Việt Đức ghi nhận mức tăng mạnh nhất thị trường: thép cuộn CB240 tăng 600 đồng/kg và thép D10 CB300 tăng tới 800 đồng/kg, cùng đạt mức giá 14.550 đồng/kg.

Trái với xu hướng tăng điểm cục bộ, một số doanh nghiệp khác vẫn duy trì chính sách giá ổn định. Thép Kyoei giữ nguyên mức 13.940 đồng/kg đối với CB240 và 13.740 đồng/kg với CB300. Tương tự, thép Pomina Thái Nguyên tiếp tục niêm yết ở mức 14.140 đồng/kg cho dòng CB240 và 13.990 đồng/kg cho dòng CB300.

Thị trường thế giới duy trì trạng thái giằng co

Trên các sàn giao dịch quốc tế, giá thép và nguyên liệu đầu vào biến động trong biên độ hẹp và chưa xác định rõ xu hướng. Tại Sàn Thượng Hải, giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 giảm nhẹ 0,2% (tương đương 6 CNY), chốt phiên ở mức 3.140 CNY/tấn.

Thị trường quặng sắt ghi nhận sự phân hóa giữa các sàn giao dịch. Cụ thể:

Sàn Singapore: Giá quặng sắt cùng kỳ hạn giảm 0,71 USD, xuống còn 107 USD/tấn.

Nguyên nhân tác động đến giá nguyên liệu

Theo GMK Center, nguyên nhân chính khiến thị trường nguyên liệu biến động thận trọng là do Trung Quốc tiếp tục siết chặt kiểm soát nhập khẩu. Tập đoàn China Mineral Resources Group (CMRG) – đơn vị thu mua quốc doanh của Trung Quốc – đã lần thứ hai trong vòng hai tuần gia hạn lệnh hạn chế tiếp nhận một số lô hàng quặng sắt từ Tập đoàn BHP.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và BHP đang đàm phán các điều khoản cung ứng cho năm 2026. Bên cạnh đó, áp lực từ việc giá than luyện cốc toàn cầu suy giảm và hoạt động công nghiệp tại châu Âu chững lại trong những tháng đầu năm cũng góp phần kìm hãm đà tăng của giá thép quốc tế.

Nhìn chung, trong khi thị trường thế giới vẫn đang trong trạng thái quan sát, giá thép trong nước lại có xu hướng tăng mạnh cục bộ. Điều này phản ánh những biến động riêng về cung – cầu nội địa và chiến lược điều tiết giá của từng doanh nghiệp trong giai đoạn hiện tại.