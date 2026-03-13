Giá thép và quặng sắt ngày 13/3: Thế giới tăng nhẹ, giá nội địa duy trì ổn định Giá quặng sắt thế giới tăng lên 104,15 USD/tấn nhờ kỳ vọng phục hồi sản lượng tại Trung Quốc, trong khi giá thép xây dựng trong nước giữ ổn định từ 12.520 đồng/kg.

Thị trường thép và quặng sắt toàn cầu ngày 13/3 ghi nhận sắc xanh nhẹ nhờ những tín hiệu tích cực từ hoạt động sản xuất tại Trung Quốc. Trong khi đó, tại thị trường Việt Nam, giá thép xây dựng tiếp tục duy trì đà ổn định tại hầu hết các doanh nghiệp lớn ở cả ba miền.

Thị trường quốc tế: Kỳ vọng phục hồi từ Trung Quốc

Giá thép và quặng sắt trên các sàn giao dịch lớn được hỗ trợ bởi kỳ vọng sản lượng gang nóng tại Trung Quốc sẽ phục hồi. Sau giai đoạn hạn chế sản xuất để phục vụ kỳ họp quốc hội thường niên, các nhà máy tại quốc gia tiêu thụ thép lớn nhất thế giới này đang có dấu hiệu khởi động lại các dây chuyền.

Tại Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 0,63% (tương đương 5 Nhân dân tệ), chốt phiên ở mức 801,5 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng giao tháng 5/2026, loại được giao dịch nhiều nhất, tăng 0,96% lên mức 788 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 114,76 USD/tấn). Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt cùng kỳ hạn cũng tăng thêm 0,41 USD, đạt mức 104,15 USD/tấn.

Riêng đối với mặt hàng thép thanh, giá kỳ hạn tháng 4/2026 trên Sàn Thượng Hải giữ mức đi ngang tại 3.107 Nhân dân tệ/tấn. Theo giới phân tích, sự phục hồi của sản lượng gang nóng – nguyên liệu đầu vào thiết yếu – là nhân tố then chốt thúc đẩy nhu cầu và hỗ trợ giá nguyên liệu luyện kim trong ngắn hạn.

Thị trường nội địa: Giá thép duy trì ổn định

Tại Việt Nam, theo dữ liệu từ SteelOnline.vn, giá thép xây dựng không ghi nhận biến động mới. Mức giá phổ biến hiện dao động trong khoảng 12.520 – 13.950 đồng/kg tùy theo chủng loại và thương hiệu. Dưới đây là bảng giá chi tiết tại các khu vực:

Khu vực Thương hiệu Thép cuộn CB240 (VNĐ/kg) Thép thanh vằn D10 CB300 (VNĐ/kg) Miền Bắc Hòa Phát 13.800 13.600 Miền Bắc Việt Đức 13.500 12.850 Miền Bắc Việt Ý 13.640 12.880 Miền Trung Việt Đức 13.950 13.550 Miền Trung Hòa Phát 13.800 13.600 Miền Nam Hòa Phát 13.800 13.600 Miền Nam TungHo 13.030 12.520

Tại khu vực miền Bắc, thép Việt Sing niêm yết ở mức 13.640 đồng/kg (CB240) và 13.430 đồng/kg (D10 CB300). Thép VAS duy trì mức 13.530 đồng/kg cho dòng CB240 và 13.130 đồng/kg cho dòng D10 CB300. Sự ổn định này cũng được ghi nhận tương tự tại khu vực miền Trung và miền Nam, bất chấp những biến động nhẹ từ thị trường nguyên liệu thế giới.

Phân tích xu hướng

Đáng chú ý, việc giá thép nội địa giữ mức ổn định trong bối cảnh giá nguyên liệu thế giới tăng nhẹ cho thấy thị trường đang có sự cân bằng giữa nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ thực tế. Các chuyên gia dự báo, nhu cầu thép xây dựng trong nước có thể sẽ cải thiện rõ rệt hơn khi các dự án hạ tầng và xây dựng dân dụng bước vào cao điểm mùa khô.