Giá thép xây dựng hôm nay 14/5: Thị trường nội địa ổn định, quặng sắt thế giới hạ nhiệt Giá thép trong nước ngày 14/5 duy trì ổn định tại các doanh nghiệp lớn như Hòa Phát, Việt Ý. Trong khi đó, giá quặng sắt thế giới điều chỉnh giảm do áp lực tồn kho tăng cao.

Thị trường thép xây dựng trong nước ngày 14/5 ghi nhận trạng thái đi ngang tại hầu hết các doanh nghiệp sản xuất lớn. Trái ngược với sự ổn định nội địa, giá các loại nguyên liệu đầu vào trên thị trường quốc tế, đặc biệt là quặng sắt, đang có dấu hiệu hạ nhiệt sau đợt tăng trưởng kéo dài do áp lực từ lượng hàng tồn kho tại các cảng Trung Quốc tăng mạnh.

Diễn biến giá thép trong nước ngày 14/5

Tại thị trường nội địa, các thương hiệu thép lớn tiếp tục giữ nguyên biểu giá niêm yết từ các phiên trước. Cụ thể, tại Tập đoàn Hòa Phát, dòng thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 hiện đang được giao dịch ở mức 15.430 đồng/kg.

Tại khu vực miền Bắc, thương hiệu Thép Việt Ý niêm yết thép CB240 ở mức 15.150 đồng/kg và thép D10 CB300 ở mức 14.700 đồng/kg. Tương tự, Thép Việt Đức duy trì mức giá 15.250 đồng/kg cho dòng CB240 và 15.050 đồng/kg cho dòng CB300. Các đơn vị khác như Thép VJS, Pomina và Thép Miền Nam cũng chưa có sự điều chỉnh mới về giá trong phiên hôm nay.

Thương hiệu Loại thép Giá niêm yết (VND/kg) Hòa Phát CB240 / D10 CB300 15.430 Thép Việt Ý CB240 15.150 Thép Việt Ý D10 CB300 14.700 Thép Việt Đức CB240 15.250 Thép Việt Đức CB300 15.050

Thị trường nguyên liệu thế giới điều chỉnh

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá thép thanh trên Sàn giao dịch Thượng Hải (SHFE) giao tháng 6/2026 giảm 25 nhân dân tệ, xuống còn 3.177 nhân dân tệ/tấn. Trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE), giá quặng sắt cùng kỳ hạn cũng giảm 2 nhân dân tệ, về mức 831 nhân dân tệ/tấn.

Đáng chú ý, sau khi chạm mốc 820 nhân dân tệ/tấn vào ngày 11/5 – mức cao nhất trong vòng 15 tháng qua – giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 tại Trung Quốc đã quay đầu giảm về khoảng 817 nhân dân tệ/tấn. Tại thị trường giao ngay, giá quặng sắt Fe 61% giao tới Trung Quốc giảm khoảng 1,3 USD/tấn khô, hiện đứng ở mức 111,05 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, trên Sàn Singapore, giá quặng sắt lại ghi nhận mức tăng nhẹ 0,82 USD, lên 111,05 USD/tấn.

Áp lực tồn kho và triển vọng nhu cầu

Nguyên nhân chính dẫn đến sự điều chỉnh giảm của giá quặng sắt là do lượng tồn kho tại các cảng của Trung Quốc tăng mạnh. Dữ liệu ngành cho thấy tồn kho quặng sắt tại đây trong tháng 3 đạt khoảng 167 triệu tấn, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái và duy trì ở mức cao kỷ lục. Điều này đã làm giảm bớt tác động hỗ trợ từ nhu cầu sản xuất thép dù các lò cao vẫn đang hoạt động với công suất lớn.

Mặc dù giá nguyên liệu có sự rung lắc, nhưng nhu cầu thép ở hạ nguồn vẫn được đánh giá là ổn định. Các chính sách kích thích kinh tế từ Chính phủ Trung Quốc và sự khởi sắc của doanh số bán nhà cũ trong kỳ nghỉ lễ tháng 5 vừa qua đang góp phần củng cố kỳ vọng về sự phục hồi của thị trường thép trong thời gian tới. Nhìn chung, thị trường đang trong giai đoạn tích lũy và điều chỉnh để cân bằng giữa nguồn cung dồi dào và nhu cầu tiêu thụ thực tế.