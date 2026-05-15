Giá thép xây dựng hôm nay 15/5: Hòa Phát duy trì 15.430 đồng/kg, quặng sắt thế giới giảm Thị trường thép nội địa ngày 15/5 ổn định trong khi giá quặng sắt quốc tế giảm do nhu cầu tại Trung Quốc suy yếu và nguồn cung toàn cầu từ dự án Simandou tăng mạnh.

Giá thép xây dựng trong nước ngày 15/5 tiếp tục duy trì đà đi ngang tại các doanh nghiệp sản xuất lớn. Ngược lại, thị trường nguyên liệu thế giới ghi nhận sự sụt giảm của quặng sắt do áp lực từ nhu cầu tiêu thụ yếu tại Trung Quốc và nguồn cung toàn cầu đang trên đà mở rộng.

Thị trường thép nội địa giữ mức giá ổn định

Cập nhật từ thị trường nội địa cho thấy, biểu giá thép xây dựng tại nhiều doanh nghiệp vẫn được giữ nguyên so với các phiên trước. Tại Tập đoàn Hòa Phát, dòng thép CB240 và D10 CB300 cùng duy trì ở mức 15.430 đồng/kg.

Tại khu vực miền Bắc, thương hiệu Thép Việt Ý niêm yết thép CB240 ở mức 15.150 đồng/kg và D10 CB300 ở mức 14.700 đồng/kg. Tương tự, Thép Việt Đức giữ giá dòng CB240 ở mức 15.250 đồng/kg và CB300 ở mức 15.050 đồng/kg. Các thương hiệu khác như Thép VJS, Pomina và Thép Miền Nam hiện cũng chưa ghi nhận điều chỉnh mới về giá bán.

Thương hiệu Loại thép Giá niêm yết (VND/kg) Hòa Phát CB240 / D10 CB300 15.430 Thép Việt Ý (Miền Bắc) CB240 15.150 Thép Việt Ý (Miền Bắc) D10 CB300 14.700 Thép Việt Đức CB240 15.250 Thép Việt Đức CB300 15.050

Giá quặng sắt thế giới rời khỏi vùng đỉnh

Trên thị trường quốc tế, kết thúc phiên giao dịch ngày 14/5, giá thép thanh kỳ hạn tháng 6/2026 trên Sàn Thượng Hải tăng nhẹ 2 CNY, đạt mức 3.179 CNY/tấn. Tuy nhiên, giá nguyên liệu đầu vào là quặng sắt lại ghi nhận xu hướng đi xuống.

Cụ thể, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 6/2026 trên Sàn Đại Liên giảm 0,5 CNY xuống còn 830,5 CNY/tấn. Tại Sàn Singapore, quặng sắt cùng kỳ hạn cũng lùi về mức 110,45 USD/tấn, giảm 0,65 USD. Đáng chú ý, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2026 đã rơi xuống dưới mốc 815 CNY/tấn, chính thức rời khỏi vùng đỉnh cao nhất trong gần 2 năm qua.

Nhu cầu suy yếu và áp lực nguồn cung toàn cầu

Theo dữ liệu từ Reuters, thị trường thép Trung Quốc đang chịu áp lực lớn do lĩnh vực xây dựng phục hồi chậm hơn dự kiến và triển vọng kinh tế thiếu tích cực. Sự sụt giảm nhu cầu tiêu thụ thép theo mùa tại quốc gia này đã kéo theo nhu cầu quặng sắt suy yếu.

Bên cạnh đó, nguồn cung quặng sắt toàn cầu liên tục được bổ sung. Tồn kho tại các cảng Trung Quốc trong tháng 3 đạt khoảng 167 triệu tấn, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng lưu ý, dự án quặng sắt Simandou đã ghi nhận sản lượng vận chuyển kỷ lục 1,2 triệu tấn trong tháng 4. Tính chung trên toàn thế giới, lượng quặng sắt vận chuyển trong tháng 4/2026 tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục tạo áp lực giảm giá trong ngắn hạn.