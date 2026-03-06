Giá thép xây dựng ổn định, quặng sắt quốc tế tăng lên mốc 100 USD/tấn ngày 6/3 Thị trường thép nội địa ngày 6/3 duy trì mức 13.130 - 14.250 đồng/kg. Giá quặng sắt thế giới đồng loạt tăng nhờ các chính sách kích cầu kinh tế mới từ phía Trung Quốc.

Trong phiên giao dịch ngày 6/3, thị trường sắt thép ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa diễn biến trong nước và quốc tế. Trong khi giá thép xây dựng nội địa duy trì đà đi ngang trên cả ba miền, giá các loại nguyên liệu và thép thanh tại thị trường thế giới đồng loạt khởi sắc.

Giá quặng sắt và thép quốc tế đồng loạt tăng mạnh

Trên các sàn giao dịch hàng hóa lớn, tâm lý lạc quan của nhà đầu tư đã đẩy giá quặng sắt và thép thanh tăng đáng kể. Cụ thể:

Sàn Singapore: Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 1,24 USD, đạt mức 100,02 USD/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 1,24 USD, đạt mức 100,02 USD/tấn. Sàn Đại Liên (Trung Quốc): Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 1,64% (tương đương 12,5 Nhân dân tệ), lên mức 773,5 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng giao tháng 5 cũng ghi nhận mức tăng 1,27%, đạt 759 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 1,64% (tương đương 12,5 Nhân dân tệ), lên mức 773,5 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng giao tháng 5 cũng ghi nhận mức tăng 1,27%, đạt 759 Nhân dân tệ/tấn. Sàn Thượng Hải: Giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 0,49% (tăng 15 Nhân dân tệ), chốt phiên ở mức 3.080 Nhân dân tệ/tấn.

Nguyên nhân chính dẫn đến đà tăng này là do Chính phủ Trung Quốc công bố hàng loạt chính sách tại kỳ họp quốc hội thường niên. Các biện pháp bao gồm thúc đẩy tiêu dùng nội địa, kích thích thị trường bất động sản và kiểm soát tình trạng dư thừa công suất sản xuất thép nhằm ổn định giá trị ngành.

Thị trường thép trong nước giữ mức ổn định

Trái ngược với đà tăng của thế giới, giá thép xây dựng tại Việt Nam ngày 6/3 nhìn chung không có biến động mới. Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá thép phổ biến đang dao động trong khoảng 13.130 - 14.250 đồng/kg tùy thương hiệu và khu vực.

Bảng giá thép xây dựng tại miền Bắc

Thương hiệu Loại thép Giá niêm yết (VNĐ/kg) Hòa Phát Thép cuộn CB240 / Thanh vằn D10 CB300 14.010 Việt Đức Thép cuộn CB240 14.050 Thép VAS Thanh vằn D10 CB300 13.330 Việt Sing Thép cuộn CB240 14.040

Chi tiết giá thép tại miền Trung và miền Nam

Tại khu vực miền Trung, thương hiệu thép Việt Đức đang có mức giá cao nhất đối với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg. Thép Hòa Phát giữ mức 13.800 đồng/kg cho thép cuộn và 13.600 đồng/kg cho thép thanh vằn D10 CB300.

Tại miền Nam, thép Hòa Phát niêm yết dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.800 đồng/kg. Thương hiệu thép VAS duy trì mức giá 13.740 đồng/kg đối với dòng thép cuộn CB240 và 13.430 đồng/kg đối với thép thanh vằn.

Nhìn chung, thị trường thép nội địa đang cho thấy dấu hiệu chờ đợi các tín hiệu tiêu thụ từ ngành xây dựng trong nước, trong khi thị trường quốc tế đang phản ứng tích cực với các chính sách vĩ mô từ Trung Quốc - quốc gia sản xuất và tiêu thụ thép lớn nhất thế giới.