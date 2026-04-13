Giá thịt heo hôm nay 13/4: Nạc vai tại WinMart duy trì mức 168.900 đồng/kg Khảo sát sáng ngày 13/4 cho thấy giá thịt heo tại các hệ thống bán lẻ lớn giữ mức ổn định. Trong khi đó, giá heo hơi trong nước có sự biến động trái chiều giữa các khu vực.

Theo khảo sát mới nhất trong sáng nay, thị trường thịt heo bán lẻ tại các đơn vị phân phối lớn như hệ thống WinMart và Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền ghi nhận trạng thái đi ngang. Cùng thời điểm, giá heo hơi tại miền Bắc giảm nhẹ, trong khi khu vực miền Trung và Tây Nguyên ghi nhận xu hướng tăng tại một số địa phương.

Giá thịt heo bán lẻ tại các hệ thống phân phối

Tại hệ thống WinMart, giá thịt heo mát Meat Deli tiếp tục duy trì ổn định. Hiện các sản phẩm đang được niêm yết trong khoảng 110.320 - 204.900 đồng/kg. Đặc biệt, khách hàng là hội viên WinMart vẫn được hưởng chương trình ưu đãi giảm giá 20%.

Cụ thể, thịt nạc dăm heo giữ mức giá cao nhất tại hệ thống là 204.900 đồng/kg. Tiếp theo là thịt ba rọi với 199.901 đồng/kg và nạc vai ở mức 168.900 đồng/kg. Sản phẩm có giá thấp nhất là nạc đùi heo với 110.320 đồng/kg.

Tương tự, tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền, bảng giá không ghi nhận biến động mới. Các mặt hàng tại đây dao động từ 80.952 đến 190.476 đồng/kg. Trong đó, sườn non heo có giá cao nhất là 190.476 đồng/kg. Các mặt hàng khác như nạc dăm, ba rọi và nạc vai lần lượt có giá 161.905 đồng/kg, 152.381 đồng/kg và 121.905 đồng/kg.

Mặt hàng (tại Hà Hiền) Đơn vị Giá niêm yết (VND/kg) Sườn non heo đồng/kg 190.476 Nạc dăm heo đồng/kg 161.905 Thịt ba rọi đồng/kg 152.381 Nạc đùi heo đồng/kg 138.095 Nạc vai heo đồng/kg 121.905 Mỡ heo đồng/kg 80.952

Biến động giá heo hơi trên cả nước

Thị trường heo hơi ghi nhận diễn biến không đồng nhất giữa các miền trong sáng đầu tuần. Tại khu vực phía Bắc, giá giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, đưa mặt bằng chung về khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg. Các tỉnh TP Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh hiện ghi nhận mức giá cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, Ninh Bình và Lào Cai duy trì ở mức thấp nhất là 63.000 đồng/kg.

Tại miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi có xu hướng tăng nhẹ tại Gia Lai (63.000 đồng/kg) và Đắk Lắk (68.000 đồng/kg). Toàn khu vực đang giao dịch trong khoảng 62.000 - 68.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất 62.000 đồng/kg được ghi nhận tại Hà Tĩnh.

Khu vực miền Nam duy trì sự ổn định, không có thay đổi so với phiên trước. Giá heo hơi tại đây dao động từ 66.000 đến 69.000 đồng/kg. TP.HCM và Đồng Nai vẫn là hai địa phương có mức giá cao nhất cả nước với 69.000 đồng/kg.

Phát hiện và tiêu hủy thực phẩm không đảm bảo vệ sinh tại Hưng Yên

Bên cạnh diễn biến thị trường, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm cũng được đẩy mạnh. Ngày 8/4, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan chức năng tại xã Yên Mỹ đã kiểm tra và phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29C-226.92 vận chuyển thực phẩm bẩn.

Lực lượng chức năng thu giữ 570 kg lòng heo đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chủ hàng là ông N.D.H (trú tại phường Đồng Mai, TP Hà Nội) đã bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng. Toàn bộ số hàng vi phạm trị giá hơn 4,5 triệu đồng đã bị buộc tiêu hủy hoàn toàn theo quy định để đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.