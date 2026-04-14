Giá thịt heo hôm nay 14/4: Thị trường đi ngang, heo hơi cao nhất 69.000 đồng/kg Giá thịt heo tại các hệ thống bán lẻ và thị trường heo hơi ba miền duy trì đà ổn định trong sáng ngày 14/4. Khu vực phía Nam tiếp tục ghi nhận mức giá cao nhất cả nước.

Giá thịt heo hôm nay ngày 14/4 ghi nhận trạng thái đi ngang trên diện rộng tại cả thị trường bán lẻ và thị trường heo hơi. Các hệ thống phân phối lớn như WinMart và Thực phẩm Hà Hiền tiếp tục duy trì biểu giá cũ, trong khi giá heo hơi tại các địa phương chỉ xuất hiện biến động nhỏ tại Tuyên Quang và Đà Nẵng.

Giá bán lẻ thịt heo ổn định tại các hệ thống lớn

Khảo sát tại hệ thống WinMart, giá thịt heo mát Meat Deli duy trì giao dịch trong khoảng 110.320 - 204.900 đồng/kg. Đáng chú ý, các hội viên WinMart vẫn được áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá 20% cho tất cả các mặt hàng thịt heo.

Tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền, giá các mặt hàng cũng không có sự điều chỉnh mới, dao động từ 80.952 đồng/kg đến 190.476 đồng/kg.

Tên sản phẩm Đơn vị Giá tại Meat Deli (VND/kg) Giá tại Hà Hiền (VND/kg) Thịt ba rọi đồng/kg 199.901 152.381 Nạc dăm heo đồng/kg 204.900 161.905 Sườn non heo đồng/kg - 190.476 Chân giò rút xương đồng/kg 159.901 - Thịt heo xay đồng/kg 141.901 120.000 Mỡ heo đồng/kg - 80.952

Diễn biến giá heo hơi tại ba miền

Thị trường heo hơi cả nước nhìn chung giữ xu hướng ổn định với mức giá thu mua dao động từ 62.000 - 69.000 đồng/kg. Cụ thể:

Khu vực phía Bắc: Giá heo hơi dao động từ 63.000 - 65.000 đồng/kg. Duy nhất Tuyên Quang giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 63.000 đồng/kg. Các địa phương như Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg.

Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên: Giá thu mua phổ biến từ 62.000 - 68.000 đồng/kg. Trong đó, Đà Nẵng tăng nhẹ lên mức 64.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất khu vực (68.000 đồng/kg).

Khu vực phía Nam: Đây là khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước, đạt mức 66.000 - 69.000 đồng/kg. TP.HCM và Đồng Nai vẫn neo ở mức đỉnh 69.000 đồng/kg. Các tỉnh An Giang và Cần Thơ có mức giá thấp nhất khu vực là 66.000 đồng/kg.

Đà Nẵng siết chặt kiểm soát giết mổ và dịch bệnh

Bên cạnh diễn biến giá cả, công tác an toàn thực phẩm cũng được chú trọng. Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành Công điện số 02 yêu cầu tăng cường kiểm soát giết mổ và ngăn chặn vận chuyển gia súc bệnh. Động thái này nhằm ứng phó với tình trạng thu gom heo bệnh tại một số địa phương và nguy cơ lây lan dịch tả heo châu Phi, viêm da nổi cục.

Các lực lượng chức năng tại các xã, phường thuộc TP.Đà Nẵng được yêu cầu tăng cường rà soát, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch nhằm bảo đảm sức khỏe nhân dân và ổn định thị trường tiêu dùng.