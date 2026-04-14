Giá thịt heo hôm nay 14/4: Thịt mát đi ngang, heo hơi cao nhất 69.000 đồng/kg Sáng 14/4, giá thịt heo tại các hệ thống bán lẻ duy trì ổn định trong khi giá heo hơi khu vực phía Nam tiếp tục dẫn đầu cả nước với mức cao nhất đạt 69.000 đồng/kg.

Thị trường thịt heo trong nước sáng ngày 14/4 không ghi nhận biến động mới về giá tại các hệ thống bán lẻ lớn. Tại khu vực chăn nuôi, giá heo hơi duy trì xu hướng ổn định tại hầu hết các địa phương, dao động trong khoảng 62.000 - 69.000 đồng/kg tùy khu vực.

Giá thịt heo bán lẻ tại các hệ thống lớn ổn định

Khảo sát tại hệ thống WinMart cho thấy giá thịt heo mát Meat Deli tiếp tục duy trì mức ổn định. Hiện các sản phẩm tại đây đang được giao dịch trong khoảng 110.320 - 204.900 đồng/kg. Đáng chú ý, khách hàng là hội viên WinMart vẫn được hưởng chương trình ưu đãi giảm giá 20%.

Tên sản phẩm Đơn vị Giá niêm yết (VND/kg) Nạc dăm heo đồng/kg 204.900 Thịt ba rọi đồng/kg 199.901 Nạc vai heo đồng/kg 168.900 Chân giò rút xương đồng/kg 159.901 Thịt heo xay đồng/kg 141.901 Nạc đùi heo đồng/kg 110.320

Tương tự, tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền, giá thịt heo cũng không có điều chỉnh mới, dao động từ 80.952 đến 190.476 đồng/kg. Sườn non heo hiện là sản phẩm có mức giá cao nhất tại hệ thống này.

Tên sản phẩm Đơn vị Giá niêm yết (VND/kg) Sườn non heo đồng/kg 190.476 Nạc dăm heo đồng/kg 161.905 Thịt ba rọi đồng/kg 152.381 Nạc đùi heo đồng/kg 138.095 Nạc vai heo đồng/kg 121.905 Thịt xay đồng/kg 120.000 Mỡ heo đồng/kg 80.952

Biến động giá heo hơi tại ba miền

Thị trường heo hơi ghi nhận sự ổn định trên diện rộng, chỉ có một vài địa phương điều chỉnh nhẹ về giá.

Khu vực phía Bắc

Giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 - 65.000 đồng/kg. Trong đó, Tuyên Quang là địa phương duy nhất điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 63.000 đồng/kg. Các khu vực như Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục giữ mức giá cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Mức thu mua tại khu vực này nằm trong khoảng 62.000 - 68.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Đà Nẵng tăng nhẹ lên mức 64.000 đồng/kg. Trong khi Hà Tĩnh duy trì mức thấp nhất là 62.000 đồng/kg thì Đắk Lắk và Lâm Đồng vẫn neo ở mức 68.000 đồng/kg.

Khu vực phía Nam

Đây là khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước, dao động từ 66.000 - 69.000 đồng/kg. Cụ thể, TP.HCM và Đồng Nai duy trì mức đỉnh 69.000 đồng/kg. Các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long ổn định tại mức 68.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cần Thơ thấp nhất khu vực với 66.000 đồng/kg.

Tăng cường kiểm soát giết mổ tại Đà Nẵng

Bên cạnh diễn biến giá cả, vấn đề an toàn thực phẩm đang được siết chặt. Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành Công điện số 02 yêu cầu chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ. Động thái này nhằm ngăn chặn tình trạng vận chuyển, tiêu thụ heo bệnh và phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm như dịch tả heo châu Phi, viêm da nổi cục.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Chi cục Chăn nuôi và Thú y được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi tập kết, buôn bán động vật không rõ nguồn gốc. UBND các xã, phường có trách nhiệm quản lý chặt chẽ các điểm giết mổ tại địa phương, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân.