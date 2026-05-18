Giá thịt heo hôm nay 18/5: Nạc dăm WinMart 204.900 đồng/kg, heo hơi cao nhất 70.000 đồng Giá thịt heo bán lẻ và heo hơi duy trì ổn định trong phiên sáng 18/5. Tại TP.HCM, lực lượng chức năng vừa thu giữ gần 7 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc và kém vệ sinh.

Thị trường thịt heo trong nước trong phiên sáng ngày 18/5 ghi nhận trạng thái ổn định tại các hệ thống bán lẻ lớn. Tại khu vực chăn nuôi, giá heo hơi gần như đi ngang trên diện rộng, với mức giao dịch cao nhất toàn quốc duy trì ở ngưỡng 70.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại các hệ thống bán lẻ ổn định

Theo ghi nhận tại WinMart, giá thịt heo mát Meat Deli tiếp tục duy trì trong khoảng 110.320 - 204.900 đồng/kg. Hiện tại, hệ thống đang áp dụng chính sách ưu đãi giảm 20% cho hội viên. Cụ thể, nạc dăm heo vẫn giữ mức giá cao nhất là 204.900 đồng/kg, trong khi nạc đùi heo có giá thấp nhất ở mức 110.320 đồng/kg.

Tên sản phẩm (WinMart) Đơn vị Giá niêm yết (đồng/kg) Nạc dăm heo đồng/kg 204.900 Thịt ba rọi đồng/kg 199.901 Nạc vai heo đồng/kg 173.445 Chân giò rút xương đồng/kg 159.901 Thịt heo xay đồng/kg 141.901 Nạc đùi heo đồng/kg 110.320

Tương tự, tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền, giá các mặt hàng thịt heo không có biến động mới, dao động từ 85.714 - 176.190 đồng/kg. Sườn non heo đang là mặt hàng có giá bán cao nhất tại đây, đạt 176.190 đồng/kg. Ngược lại, mỡ heo được niêm yết ở mức thấp nhất thị trường là 85.714 đồng/kg.

Tên sản phẩm (Hà Hiền) Đơn vị Giá niêm yết (đồng/kg) Sườn non heo đồng/kg 176.190 Nạc dăm heo đồng/kg 161.905 Thịt ba rọi đồng/kg 157.143 Nạc đùi heo đồng/kg 142.857 Nạc vai heo đồng/kg 126.667 Thịt xay đồng/kg 120.000 Mỡ heo đồng/kg 85.714

Diễn biến giá heo hơi tại ba miền

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì giao dịch trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Các địa phương như Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai vẫn giữ mức thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục dẫn đầu với mức 69.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận mức giá từ 66.000 - 69.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa hiện có mức giá thấp nhất khu vực. Ngược lại, Lâm Đồng là địa phương duy nhất đạt mốc 69.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam ghi nhận sự điều chỉnh nhẹ tại Đồng Nai khi giảm 1.000 đồng, về mức 70.000 đồng/kg. Tuy nhiên, cùng với TP.HCM, đây vẫn là hai địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước. Các tỉnh còn lại như Tây Ninh, Vĩnh Long, Cần Thơ dao động ổn định trong khoảng 68.000 - 69.000 đồng/kg.

TP.HCM ngăn chặn gần 7 tấn thịt không rõ nguồn gốc

Bên cạnh diễn biến giá cả, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm tại TP.HCM đang được tăng cường. Trong hai ngày 14 và 15/5, Đoàn kiểm tra liên ngành đã phối hợp với Công an Phường Thới An, TP.HCM và Công an Xã Bình Chánh, TP.HCM phát hiện và xử lý gần 7 tấn thịt bẩn chuẩn bị tuồn ra thị trường.

Tại một điểm giết mổ heo lậu ven rạch Rõng Tùng, khu phố 39, cơ quan chức năng đã tạm giữ khoảng 500 kg thịt heo không giấy phép giết mổ và không đảm bảo vệ sinh. Ngoài ra, trên các tuyến Quốc lộ 1 và đường Nguyễn Văn Linh, lực lượng chức năng cũng thu giữ hơn 500 kg thịt heo và 190 kg lòng gà không rõ nguồn gốc vận chuyển từ các tỉnh vào TP.HCM.

Đáng chú ý, tại khu vực ấp Bằng Lăng, đoàn kiểm tra đã phát hiện hơn 1.860 con gia cầm (khoảng 5.500 kg) của nhiều chủ hàng tại Phường Bình Hòa, Phường An Phú và Xã Bàu Bàng không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Toàn bộ số hàng vi phạm đã bị lập biên bản và xử lý theo quy định nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh và mất an toàn vệ sinh thực phẩm.