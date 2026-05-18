Giá thịt heo hôm nay 18/5: Nạc dăm WinMart giữ mức 204.900 đồng/kg, heo hơi neo cao Sáng 18/5, giá thịt heo tại các hệ thống bán lẻ và thị trường heo hơi toàn quốc duy trì đà đi ngang. Tại TP.HCM và Đồng Nai, giá heo hơi đạt ngưỡng 70.000 đồng/kg.

Thị trường thịt heo trong phiên sáng ngày 18/5 ghi nhận trạng thái ổn định trên diện rộng. Tại các hệ thống bán lẻ lớn, giá các mặt hàng thịt mát và thực phẩm tươi sống không có sự điều chỉnh mới. Trong khi đó, giá heo hơi tại khu vực phía Nam tiếp tục duy trì ở mức cao nhất cả nước, chạm mốc 70.000 đồng/kg.

Giá thịt heo bán lẻ tại WinMart và Thực phẩm Hà Hiền

Ghi nhận tại hệ thống WinMart, giá thịt heo mát Meat Deli duy trì trong khoảng 110.320 - 204.900 đồng/kg. Hiện tại, WinMart vẫn áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá 20% cho hội viên. Trong các mặt hàng khảo sát, nạc dăm heo là sản phẩm có giá niêm yết cao nhất, đạt 204.900 đồng/kg, tiếp theo là thịt ba rọi với 199.901 đồng/kg.

Tên sản phẩm (Meat Deli) Đơn vị Giá hôm nay (VND) Thay đổi Nạc dăm heo kg 204.900 - Thịt ba rọi kg 199.901 - Nạc vai heo kg 173.445 - Chân giò rút xương kg 159.901 - Thịt heo xay kg 141.901 - Nạc đùi heo kg 110.320 -

Tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền, giá các sản phẩm thịt heo cũng giữ mức ổn định từ 85.714 - 176.190 đồng/kg. Sườn non heo hiện là mặt hàng đắt nhất tại đây với giá 176.190 đồng/kg, trong khi mỡ heo có giá thấp nhất là 85.714 đồng/kg.

Tên sản phẩm (Hà Hiền) Đơn vị Giá hôm nay (VND) Thay đổi Sườn non heo kg 176.190 - Nạc dăm heo kg 161.905 - Thịt ba rọi kg 157.143 - Nạc đùi heo kg 142.857 - Nạc vai heo kg 126.667 - Thịt xay kg 120.000 - Mỡ heo kg 85.714 -

Diễn biến thị trường heo hơi trên cả nước

Thị trường heo hơi sáng đầu tuần không ghi nhận nhiều biến động về giá, dao động phổ biến trong khoảng 66.000 - 70.000 đồng/kg.

Khu vực miền Bắc: Giá thu mua đi ngang từ 67.000 - 69.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất 69.000 đồng/kg tập trung tại Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Giá giao dịch trong khoảng 66.000 - 69.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực này.

Khu vực miền Nam: Đây vẫn là vùng có giá heo hơi cao nhất cả nước. Cụ thể, TP.HCM và Đồng Nai hiện duy trì mức 70.000 đồng/kg. Các địa phương khác như Tây Ninh, Vĩnh Long neo ở mức 69.000 đồng/kg.

TP.HCM tăng cường ngăn chặn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Bên cạnh diễn biến giá cả, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đang được siết chặt. Vừa qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý gần 7 tấn thịt không đảm bảo chất lượng chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tại Phường Thới An, TP.HCM, đoàn liên ngành đã kiểm tra đột xuất một điểm giết mổ trái phép, tạm giữ khoảng 500 kg thịt heo không có giấy phép và không đảm bảo vệ sinh thú y. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều phương tiện vận chuyển hàng nghìn con gia cầm và hàng trăm kg thịt heo không rõ nguồn gốc qua khu vực Xã Bình Chánh, TP.HCM và Xã Trừ Văn Thố. Toàn bộ lô hàng vi phạm đã bị lập biên bản và tiêu hủy theo quy định pháp luật nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.