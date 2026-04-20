Giá thịt heo hôm nay 20/4: Ba rọi Meat Deli neo mức 199.901 đồng/kg, miền Trung tăng nhẹ Sáng 20/4, giá thịt heo tại các hệ thống bán lẻ và công ty thực phẩm duy trì ổn định. Trong khi đó, giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận biến động tăng 1.000 đồng/kg ở một số địa phương.

Tại hệ thống bán lẻ và các công ty thực phẩm, giá thịt heo hôm nay tiếp tục xu hướng đi ngang. Đáng chú ý, thị trường heo hơi bắt đầu có sự phân hóa khi khu vực miền Trung - Tây Nguyên điều chỉnh tăng, trong khi hai miền còn lại giữ giá ổn định.

Giá thịt heo tại WinMart và Thực phẩm Hà Hiền

Theo khảo sát tại winmart.vn, giá thịt heo mát Meat Deli duy trì ổn định trong khoảng 110.320 - 204.900 đồng/kg. Hiện tại, WinMart vẫn áp dụng chính sách ưu đãi giảm 20% cho hội viên.

Tên sản phẩm Đơn vị Giá (VND/kg) Nạc dăm heo đồng/kg 204.900 Thịt ba rọi đồng/kg 199.901 Nạc vai heo đồng/kg 168.900 Chân giò rút xương đồng/kg 159.901 Thịt heo xay đồng/kg 149.901 Nạc đùi heo đồng/kg 110.320

Tương tự, tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền, giá các mặt hàng thịt heo cũng không ghi nhận biến động mới, dao động từ 80.952 - 176.190 đồng/kg. Sườn non heo tiếp tục là sản phẩm có giá niêm yết cao nhất tại đây.

Thị trường thịt heo duy trì ổn định tại các đơn vị bán lẻ lớn.

Biến động giá heo hơi tại ba miền

Thị trường heo hơi ghi nhận mức điều chỉnh tăng nhẹ tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Bắc và miền Nam lặng sóng.

Miền Trung - Tây Nguyên: Giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg tại Thanh Hoá, Gia Lai, Khánh Hoà và Lâm Đồng. Hiện Lâm Đồng là địa phương có giá cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực là 63.000 đồng/kg ghi nhận tại Hà Tĩnh.

Giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg tại Thanh Hoá, Gia Lai, Khánh Hoà và Lâm Đồng. Hiện Lâm Đồng là địa phương có giá cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực là 63.000 đồng/kg ghi nhận tại Hà Tĩnh. Miền Nam: Thị trường đi ngang, giá thu mua phổ biến từ 67.000 - 69.000 đồng/kg. TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Nai duy trì mức đỉnh 69.000 đồng/kg.

Ninh Bình siết chặt kiểm soát giết mổ động vật

Bên cạnh diễn biến giá cả, công tác an toàn thực phẩm đang được chú trọng tại địa phương. Ninh Bình hiện có 4 cơ sở giết mổ tập trung nhưng có tới 3.722 hộ giết mổ nhỏ lẻ nằm xen kẽ trong khu dân cư, gây khó khăn cho quản lý dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm.

Tại xã Yên Mô, Ninh Bình, hiện ghi nhận 44 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ thường hoạt động vào ban đêm. Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ngành tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc và thực hiện rà soát các cơ sở tự phát.

Giải pháp lâu dài được tỉnh xác định là chuyển đổi dần các hộ nhỏ lẻ sang mô hình giết mổ tập trung hiện đại, áp dụng quy trình khép kín nhằm đảm bảo truy xuất nguồn gốc và an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.