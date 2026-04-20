Giá thịt heo hôm nay 20/4: Ba rọi tại Hà Hiền 152.381 đồng/kg, heo hơi miền Trung tăng nhẹ Giá thịt heo tại các điểm bán lẻ duy trì ổn định trong sáng ngày 20/4. Trong khi đó, thị trường heo hơi ghi nhận đà tăng 1.000 đồng/kg tại một số địa phương miền Trung.

Thị trường thịt heo hôm nay 20/4 duy trì đà đi ngang tại các hệ thống bán lẻ lớn, trong khi giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận mức tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm.

Giá thịt heo tại WinMart và Thực phẩm Hà Hiền

Theo ghi nhận từ hệ thống WinMart, giá thịt heo mát Meat Deli hôm nay không có biến động mới. Các sản phẩm hiện dao động trong khoảng 110.320 - 204.900 đồng/kg. Đáng chú ý, hội viên WinMart tiếp tục được áp dụng ưu đãi giảm giá 20% khi mua các sản phẩm tại đây.

Tên sản phẩm Đơn vị Giá niêm yết (VND) Nạc dăm heo kg 204.900 Thịt ba rọi kg 199.901 Nạc vai heo kg 168.900 Chân giò rút xương kg 159.901 Thịt heo xay kg 141.901 Nạc đùi heo kg 110.320

Tương tự, tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền, giá các mặt hàng thịt heo cũng giữ mức ổn định, dao động từ 80.952 đến 176.190 đồng/kg. Sườn non heo hiện là sản phẩm có giá cao nhất tại hệ thống này.

Tên sản phẩm Đơn vị Giá niêm yết (VND) Sườn non heo kg 176.190 Nạc dăm heo kg 161.905 Thịt ba rọi kg 152.381 Nạc đùi heo kg 138.095 Nạc vai heo kg 121.905 Thịt xay kg 120.000 Mỡ heo kg 80.952

Diễn biến giá heo hơi trên cả nước

Thị trường heo hơi sáng nay ghi nhận sự khác biệt giữa các vùng miền. Trong khi miền Bắc và miền Nam giữ giá ổn định, thì miền Trung - Tây Nguyên lại có xu hướng tăng nhẹ.

Miền Trung - Tây Nguyên: Các tỉnh Thanh Hoá, Gia Lai, Khánh Hoà và Lâm Đồng đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg. Lâm Đồng hiện dẫn đầu khu vực với mức 69.000 đồng/kg.

Các tỉnh Thanh Hoá, Gia Lai, Khánh Hoá và Lâm Đồng đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg. Lâm Đồng hiện dẫn đầu khu vực với mức 69.000 đồng/kg. Miền Nam: Thị trường lặng sóng, giá thu mua duy trì trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng neo ở mức cao nhất.

Ninh Bình siết chặt kiểm dịch và quản lý giết mổ

Trước bối cảnh dịch tả heo Châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp tại 14 xã, phường, UBND Ninh Bình đã ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND nhằm tăng cường kiểm soát giết mổ và vận chuyển động vật. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn hơn 3.700 hộ giết mổ nhỏ lẻ hoạt động xen kẽ trong khu dân cư, gây khó khăn cho công tác đảm bảo vệ sinh thú y.

Cụ thể, tại các khu vực như xã Yên Mô, hoạt động giết mổ phân tán thường diễn ra vào ban đêm khiến việc giám sát của lực lượng thú y gặp nhiều hạn chế. Chính quyền tỉnh yêu cầu các ngành chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc và kiên quyết dừng hoạt động đối với các cơ sở không đủ điều kiện vệ sinh. Giải pháp lâu dài được xác định là khuyến khích đầu tư vào các cơ sở giết mổ tập trung hiện đại để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.