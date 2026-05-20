Giá thịt heo hôm nay 20/5: Heo hơi giảm nhẹ, cao nhất đạt 70.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg tại TP.Hà Nội và TP.HCM. Trong khi đó, giá thịt heo tại các hệ thống bán lẻ như WinMart và Thực phẩm Hà Hiền tiếp tục duy trì đà ổn định.

Sáng ngày 20/5, giá heo hơi tại thị trường Việt Nam ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm nhẹ tại một số địa phương trọng điểm ở hai đầu đất nước. Hiện tại, mức giá thu mua trên toàn quốc đang dao động trong khoảng 66.000 - 70.000 đồng/kg. Đáng chú ý, tỉnh Đồng Nai hiện là địa phương duy nhất duy trì mức giá đỉnh 70.000 đồng/kg.

Biến động giá heo hơi tại các khu vực

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại Bắc Ninh và TP.Hà Nội, cùng xuống mức 68.000 đồng/kg. Hưng Yên tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khu vực với mức giá 69.000 đồng/kg. Ngược lại, các địa phương như Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên đang ghi nhận mức thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, TP.HCM cũng ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi tại đây xuống còn 69.000 đồng/kg. Khu vực miền Trung - Tây Nguyên duy trì trạng thái ổn định nhất với mức giá dao động từ 66.000 - 69.000 đồng/kg, trong đó Lâm Đồng có giá cao nhất khu vực.

Giá bán lẻ thịt heo tại các hệ thống phân phối

Trái ngược với đà giảm của heo hơi, giá thịt heo thành phẩm tại các hệ thống bán lẻ vẫn giữ mức ổn định. Tại WinMart, các sản phẩm thịt mát Meat Deli đang được áp dụng chương trình ưu đãi giảm 20% cho hội viên.

Tên sản phẩm (Meat Deli) Giá niêm yết (đồng/kg) Nạc đùi heo 110.320 Thịt heo xay 141.901 Chân giò rút xương 159.901 Nạc vai heo 168.900 Thịt ba rọi 199.901 Nạc dăm heo 204.900

Tương tự, tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền, giá các mặt hàng cũng không có sự điều chỉnh mới, dao động từ 85.714 - 176.190 đồng/kg. Cụ thể, sườn non heo giữ mức cao nhất là 176.190 đồng/kg, trong khi mỡ heo có giá thấp nhất ở mức 85.714 đồng/kg.

Cảnh báo an toàn thực phẩm tại TP.Hà Nội

Bên cạnh diễn biến giá cả, thị trường thực phẩm đang siết chặt công tác quản lý an toàn vệ sinh. Mới đây, Công an xã Vĩnh Thanh, TP.Hà Nội đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 phát hiện một cơ sở kinh doanh tại thôn Cổ Điển, xã Vĩnh Thanh tàng trữ khoảng 1.200 kg nội tạng và xương bò đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Toàn bộ số hàng hóa vi phạm, không có hóa đơn chứng từ này đã bị lực lượng chức năng tạm giữ và yêu cầu tiêu hủy theo quy định. Chủ cơ sở bị xử phạt hành chính số tiền 12 triệu đồng. Đây là động thái quyết liệt nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trước các mặt hàng thực phẩm trôi nổi trên thị trường.