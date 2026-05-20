Giá thịt heo hôm nay 20/5: Heo hơi tại Hà Nội và TP.HCM giảm 1.000 đồng/kg Sáng 20/5, giá heo hơi tại miền Bắc và miền Nam đồng loạt điều chỉnh giảm nhẹ, trong khi giá thịt heo tại các hệ thống bán lẻ như WinMart và Hà Hiền vẫn duy trì mức ổn định.

Thị trường heo hơi trong nước ghi nhận biến động mới tại hai đầu đất nước trong phiên sáng nay. Theo khảo sát, giá heo hơi tại miền Bắc và miền Nam giảm nhẹ, trong khi các sản phẩm thịt heo tại các điểm bán lẻ truyền thống và hệ thống siêu thị không có sự điều chỉnh về giá.

Giá thịt heo tại các hệ thống bán lẻ ổn định

Khảo sát tại hệ thống WinMart cho thấy giá thịt heo mát Meat Deli tiếp tục duy trì mức ổn định, dao động trong khoảng 110.320 - 204.900 đồng/kg. Đáng chú ý, hội viên WinMart vẫn được áp dụng mức ưu đãi giảm giá 20% khi mua các sản phẩm này.

Sản phẩm Đơn vị Giá niêm yết (VND/kg) Nạc đùi heo đồng/kg 110.320 Thịt heo xay đồng/kg 141.901 Chân giò rút xương đồng/kg 159.901 Nạc vai heo đồng/kg 168.900 Thịt ba rọi đồng/kg 199.901 Nạc dăm heo đồng/kg 204.900

Tương tự, tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền, giá các loại thịt heo cũng không ghi nhận biến động mới. Hiện các mặt hàng tại đây được bán trong khoảng từ 85.714 đến 176.190 đồng/kg. Cụ thể, mỡ heo có giá thấp nhất là 85.714 đồng/kg, trong khi sườn non heo giữ mức cao nhất là 176.190 đồng/kg. Nạc vai heo tại đơn vị này hiện đang được niêm yết ở mức 126.667 đồng/kg.

Biến động giá heo hơi trên cả nước

Thị trường heo hơi miền Bắc chứng kiến đà giảm tại một số địa phương trọng điểm. Cụ thể, tại Bắc Ninh và TP. Hà Nội, giá thu mua giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 68.000 đồng/kg. Hưng Yên hiện là địa phương có giá cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình và Lào Cai.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi duy trì xu hướng đi ngang. Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức giá 69.000 đồng/kg. Ngược lại, các địa phương như Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa vẫn neo ở mức thấp nhất vùng là 66.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg tại TP.HCM, đưa giá heo hơi tại đây xuống còn 69.000 đồng/kg. Hiện nay, Đồng Nai là địa phương duy nhất trên cả nước đạt ngưỡng 70.000 đồng/kg. Nhìn chung, giá heo hơi toàn quốc hiện dao động phổ biến trong khoảng 66.000 - 70.000 đồng/kg.

Phát hiện 1,2 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Bên cạnh diễn biến giá cả, vấn đề an toàn thực phẩm cũng đang được lực lượng chức năng siết chặt. Tại xã Vĩnh Thanh, TP. Hà Nội, Công an xã phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 đã kiểm tra và phát hiện khoảng 1.200 kg thực phẩm gồm xương, nội tạng động vật đông lạnh không có hóa đơn chứng từ và nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt cơ sở 12 triệu đồng và yêu cầu tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa không đảm bảo an toàn này nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trên địa bàn TP. Hà Nội.