Giá thịt heo hôm nay 22/4: Thị trường đi ngang, cao nhất 204.900 đồng/kg Sáng 22/4, giá thịt heo tại các hệ thống bán lẻ và thị trường heo hơi cả nước đồng loạt giữ mức ổn định. Hiện thịt nạc dăm Meat Deli đang có giá cao nhất là 204.900 đồng/kg.

Ghi nhận vào sáng ngày 22/4, thị trường thịt heo và heo hơi trên cả nước không có biến động mới về giá. Các doanh nghiệp bán lẻ lớn như Meat Deli và Thực phẩm Hà Hiền tiếp tục duy trì bảng giá ổn định từ phiên trước, trong khi giá heo hơi ba miền dao động quanh ngưỡng 63.000 - 69.000 đồng/kg.

Giá thịt heo mát tại Meat Deli duy trì ổn định

Theo khảo sát tại hệ thống winmart.vn, giá thịt heo mát Meat Deli tiếp tục đứng yên. Hiện các sản phẩm được niêm yết trong khoảng 110.320 - 204.900 đồng/kg. Đáng chú ý, khách hàng là hội viên WinMart vẫn được áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá 20%.

Trong danh mục sản phẩm, thịt nạc dăm heo vẫn giữ mức giá cao nhất là 204.900 đồng/kg. Ngược lại, nạc đùi heo và thịt heo xay là hai mặt hàng có giá thấp nhất, lần lượt là 110.320 đồng/kg và 141.901 đồng/kg.

Tên sản phẩm Đơn vị Giá hôm nay Thay đổi Nạc vai heo VND/kg 168.900 - Nạc dăm heo VND/kg 204.900 - Nạc đùi heo VND/kg 110.320 - Thịt heo xay VND/kg 141.901 - Chân giò rút xương VND/kg 159.901 - Thịt ba rọi VND/kg 199.901 -

Biến động giá tại Thực phẩm Hà Hiền

Tương tự, Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền ghi nhận giá thịt heo đi ngang trong phiên sáng nay. Các mặt hàng tại đây dao động từ 80.952 đồng/kg đến 176.190 đồng/kg. Trong đó, sườn non heo có mức giá cao nhất hệ thống, đạt 176.190 đồng/kg. Mỡ heo là sản phẩm có giá thấp nhất ở mức 80.952 đồng/kg.

Tên sản phẩm Đơn vị Giá hôm nay Thay đổi Thịt ba rọi VND/kg 152.381 - Sườn non heo VND/kg 176.190 - Nạc dăm heo VND/kg 161.905 - Nạc vai heo VND/kg 121.905 - Thịt xay VND/kg 120.000 - Mỡ heo VND/kg 80.952 - Nạc đùi heo VND/kg 138.095 -

Thị trường heo hơi cả nước chững giá

Tại khu vực phía Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động từ 63.000 - 66.000 đồng/kg. Lai Châu là tỉnh có mức giá thấp nhất khu vực (63.000 đồng/kg), trong khi Hưng Yên tiếp tục dẫn đầu với 66.000 đồng/kg. Các địa phương như Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng duy trì ổn định ở mức 65.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận giá heo hơi trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg. Lâm Đồng hiện là địa phương có mức giá cao nhất khu vực (69.000 đồng/kg), trái ngược với Hà Tĩnh ở mức thấp nhất (63.000 đồng/kg). Các tỉnh Thanh Hoá, Gia Lai và Khánh Hoà cùng giao dịch tại mốc 65.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi đi ngang trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất 69.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM và Vĩnh Long. An Giang và Cần Thơ hiện có mức thu mua thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg.

Phát hiện cơ sở giết mổ trái phép tại Đồng Nai

Bên cạnh diễn biến giá cả, vấn đề an toàn thực phẩm đang được cơ quan chức năng siết chặt. Tại tỉnh Đồng Nai, lực lượng cảnh sát vừa kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ của ông Trần Huy Mạnh tại phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai. Qua kiểm tra, chức năng phát hiện khoảng 549 kg thịt heo đã bốc mùi hôi thối, biến đổi màu sắc và hai con heo sống có biểu hiện bị bệnh.

Chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép hoạt động giết mổ cũng như giấy tờ chứng minh an toàn thực phẩm. Hiện toàn bộ số thịt và heo sống đã bị niêm phong để chờ kết quả giám định dịch tả heo châu Phi và xử lý theo quy định pháp luật.