Giá thịt heo hôm nay 22/4: Thị trường đi ngang, mức cao nhất 204.900 đồng/kg Sáng ngày 22/4, giá thịt heo tại các hệ thống bán lẻ và giá heo hơi ba miền tiếp tục duy trì đà ổn định. Hiện mức giá cao nhất ghi nhận tại khu vực miền Nam là 69.000 đồng/kg.

Theo khảo sát mới nhất trong sáng nay, thị trường thịt heo trong nước không ghi nhận biến động mới về giá. Tại các hệ thống bán lẻ lớn như WinMart và Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền, mức giá niêm yết vẫn giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó.

Giá thịt heo mát tại các hệ thống bán lẻ

Tại trang thương mại điện tử winmart.vn, giá thịt heo mát Meat Deli tiếp tục đứng yên, dao động trong khoảng 110.320 - 204.900 đồng/kg. Đáng chú ý, hội viên WinMart vẫn được áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá 20% cho các sản phẩm thịt.

Tên sản phẩm Đơn vị Giá hôm trước (VND) Giá hôm nay (VND) Thay đổi Nạc dăm heo kg 204.900 204.900 - Thịt ba rọi kg 199.901 199.901 - Nạc vai heo kg 168.900 168.900 - Chân giò rút xương kg 159.901 159.901 - Thịt heo xay kg 141.901 141.901 - Nạc đùi heo kg 110.320 110.320 -

Tương tự, tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền, giá các mặt hàng thịt heo cũng ghi nhận sự ổn định. Các sản phẩm tại đây đang được bán với giá từ 80.952 đồng/kg đến 176.190 đồng/kg. Cụ thể, sườn non heo giữ mức cao nhất tại 176.190 đồng/kg, trong khi mỡ heo có giá thấp nhất là 80.952 đồng/kg.

Tên sản phẩm Đơn vị Giá hôm trước (VND) Giá hôm nay (VND) Thay đổi Sườn non heo kg 176.190 176.190 - Nạc dăm heo kg 161.905 161.905 - Thịt ba rọi kg 152.381 152.381 - Nạc đùi heo kg 138.095 138.095 - Nạc vai heo kg 121.905 121.905 - Thịt xay kg 120.000 120.000 - Mỡ heo kg 80.952 80.952 -

Thị trường heo hơi ba miền duy trì ổn định

Thị trường heo hơi cả nước sáng nay không có điều chỉnh mới, mức giá thu mua bình quân dao động từ 63.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Khu vực miền Bắc: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 66.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất 66.000 đồng/kg được ghi nhận tại Hưng Yên. Các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh duy trì ở mức 65.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên: Giá giao dịch phổ biến từ 63.000 - 69.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh thấp nhất với 63.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Xu hướng đi ngang tiếp diễn với mức giá từ 67.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long và Đồng Tháp cùng giữ mức đỉnh 69.000 đồng/kg.

Triệt phá cơ sở giết mổ heo trái phép tại Đồng Nai

Bên cạnh diễn biến thị trường, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện một vụ vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm. Cụ thể, tối ngày 19/4, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an Phường Long Bình kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ của ông Trần Huy Mạnh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hơn 540 kg thịt heo có dấu hiệu biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối được lưu trữ trong kho đông lạnh và tủ đông. Ngoài ra, trong chuồng còn có hai con heo có biểu hiện bị bệnh. Chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép hoạt động và các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, an toàn thực phẩm. Hiện toàn bộ tang vật đã bị niêm phong để chờ kết quả kiểm nghiệm dịch bệnh và xử lý theo quy định.