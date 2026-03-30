Thị trường Giá thịt heo hôm nay 30/3/2026: Meat Deli và Hà Hiền giữ ổn định Giá thịt heo tại WinMart và Hà Hiền sáng 30/3/2026 không có biến động. Đề án thí điểm niêm yết và giao dịch thịt heo trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV)

Giá thịt mát Meat Deli tại WinMart hôm nay 30/3/2026: 110.320–203.901 đồng/kg, không đổi

Khảo sát tại winmart.vn sáng 30/3/2026, giá thịt heo mát Meat Deli dao động từ 110.320 đến 203.901 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua. Thịt ba rọi là sản phẩm có giá cao nhất ở mức 203.901 đồng/kg; nạc đùi heo thấp nhất ở mức 110.320 đồng/kg. Hội viên WinMart được áp dụng ưu đãi giảm thêm 20% trên toàn bộ danh mục.

Sản phẩm Giá hôm qua (đồng/kg) Giá hôm nay (đồng/kg) Thay đổi Thịt ba rọi 203.901 203.901 Không đổi Nạc dăm heo 196.900 196.900 Không đổi Chân giò rút xương 159.901 159.901 Không đổi Nạc vai heo 157.900 157.900 Không đổi Thịt heo xay 149.901 149.901 Không đổi Nạc đùi heo 110.320 110.320 Không đổi

Nguồn: winmart.vn. Giá chưa áp dụng ưu đãi 20% dành cho hội viên.

Giá thịt heo tại Hà Hiền hôm nay 30/3/2026: 80.952–190.476 đồng/kg, giữ ổn định

Tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền, giá các sản phẩm thịt heo duy trì ổn định trong vùng 80.952–190.476 đồng/kg. Sườn non heo đứng đầu bảng giá ở mức 190.476 đồng/kg; mỡ heo thấp nhất 80.952 đồng/kg.

Sản phẩm Giá hôm qua (đồng/kg) Giá hôm nay (đồng/kg) Thay đổi Sườn non heo 190.476 190.476 Không đổi Nạc dăm heo 161.905 161.905 Không đổi Thịt ba rọi 152.381 152.381 Không đổi Nạc đùi heo 135.238 135.238 Không đổi Nạc vai heo 126.667 126.667 Không đổi Thịt xay 120.000 120.000 Không đổi Mỡ heo 80.952 80.952 Không đổi

Lưu ý: Giá thịt heo bán lẻ được khảo sát tại winmart.vn và Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền. Thông tin có tính chất tham khảo; giá thực tế tại từng điểm bán có thể chênh lệch theo thời điểm.

TP.HCM thí điểm niêm yết thịt heo trên sàn MXV: Hướng tới thị trường minh bạch, giảm khâu trung gian

Sáng 25/3, Sở Công Thương TP.HCM phối hợp với Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) và các cơ quan liên quan tổ chức cuộc họp về Đề án thí điểm niêm yết và giao dịch thịt heo trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV).

Đại diện Sở Công Thương TP.HCM nêu rõ sự cần thiết hình thành sàn giao dịch thịt heo khi thị trường hiện còn nhiều hạn chế: giá cả thiếu minh bạch, chuỗi phân phối nhiều tầng trung gian, khó kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc. TP.HCM là thị trường tiêu thụ thịt heo lớn nhất cả nước với khoảng 13.000–14.000 con/ngày, giá trị hơn 25.000 tỷ đồng/năm.

Mô hình giao dịch dự kiến lấy heo mảnh sau giết mổ làm sản phẩm giao dịch chuẩn, đáp ứng tiêu chí an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Phương thức thí điểm hoàn toàn tự nguyện, vận hành song song với kênh truyền thống, không làm gián đoạn chuỗi cung ứng hiện hữu. Nhiều doanh nghiệp chăn nuôi, giết mổ, phân phối và bán lẻ đã bày tỏ sẵn sàng tham gia.