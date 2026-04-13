Giá thịt heo ngày 13/4: Thịt mát WinMart đi ngang, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg Sáng 13/4, giá thịt heo tại các hệ thống bán lẻ như WinMart và Thực phẩm Hà Hiền tiếp tục ổn định. Trong khi đó, giá heo hơi miền Bắc ghi nhận xu hướng giảm nhẹ.

Thị trường thịt heo trong nước sáng ngày 13/4 không ghi nhận biến động mới tại các hệ thống bán lẻ lớn. Tuy nhiên, thị trường heo hơi nguyên liệu có sự điều chỉnh trái chiều giữa các vùng miền, với đà giảm xuất hiện tại khu vực phía Bắc và sự tăng nhẹ tại một số tỉnh miền Trung.

Giá thịt heo tại các hệ thống bán lẻ ổn định

Khảo sát tại hệ thống WinMart, giá thịt heo mát Meat Deli duy trì trong khoảng 110.320 - 204.900 đồng/kg. Đáng chú ý, hội viên WinMart tiếp tục được hưởng ưu đãi giảm giá 20% cho các sản phẩm này. Trong đó, thịt nạc dăm giữ mức giá cao nhất 204.900 đồng/kg, theo sau là thịt ba rọi với 199.901 đồng/kg.

Tên sản phẩm Đơn vị Giá niêm yết (VND/kg) Nạc vai heo đồng/kg 168.900 Nạc dăm heo đồng/kg 204.900 Nạc đùi heo đồng/kg 110.320 Thịt heo xay đồng/kg 141.901 Chân giò rút xương đồng/kg 159.901 Thịt ba rọi đồng/kg 199.901

Tương tự, Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền cũng giữ giá bán đi ngang trong sáng nay. Các mặt hàng tại đây dao động từ 80.952 đồng/kg đến 190.476 đồng/kg. Sườn non hiện là mặt hàng có giá cao nhất tại hệ thống này.

Tên sản phẩm Đơn vị Giá niêm yết (VND/kg) Thịt ba rọi đồng/kg 152.381 Sườn non heo đồng/kg 190.476 Nạc dăm heo đồng/kg 161.905 Nạc vai heo đồng/kg 121.905 Thịt xay đồng/kg 120.000 Mỡ heo đồng/kg 80.952 Nạc đùi heo đồng/kg 138.095

Biến động giá heo hơi trên cả nước

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, đưa mặt bằng chung về mức 63.000 - 65.000 đồng/kg. Các địa phương như Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên ghi nhận mức giá cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, Ninh Bình và Lào Cai duy trì ở mức thấp hơn với 63.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên chứng kiến sự phân hóa. Giá heo hơi tại Gia Lai và Đắk Lắk tăng nhẹ, lần lượt đạt mức 63.000 đồng/kg và 68.000 đồng/kg. Hiện tại, Lâm Đồng và Đắk Lắk là hai địa phương có mức giá cao nhất khu vực này. Ngược lại, Hà Tĩnh đang có mức giá thấp nhất toàn vùng với 62.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam giữ xu hướng ổn định nhất cả nước, dao động trong khoảng 66.000 - 69.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP.HCM tiếp tục dẫn đầu với mức giá 69.000 đồng/kg. Các tỉnh An Giang và Cần Thơ duy trì mức giao dịch thấp hơn ở ngưỡng 66.000 đồng/kg.

Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm

Bên cạnh diễn biến giá cả, công tác đảm bảo vệ sinh thú y cũng được các cơ quan chức năng siết chặt. Tại tỉnh Hưng Yên, Đội Quản lý thị trường số 1 vừa phối hợp với Công an xã Yên Mỹ phát hiện và thu giữ 570 kg lòng heo đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối. Toàn bộ số hàng không rõ nguồn gốc này đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ bởi chủ hàng trú tại phường Hà Đông, TP. Hà Nội.

Cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với chủ hàng và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật không đảm bảo an toàn thực phẩm theo đúng quy định pháp luật.