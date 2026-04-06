Giá thịt heo ngày 6/4: Heo hơi tăng nhẹ, nạc dăm ổn định ở mức 161.905 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 6/4 ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg tại khu vực miền Bắc và miền Trung, trong khi giá thịt heo bán lẻ tại các hệ thống lớn vẫn duy trì đà đi ngang ổn định.

Theo khảo sát thị trường ngày 6/4, giá heo hơi tại một số địa phương thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung đã có sự điều chỉnh tăng nhẹ. Ngược lại, tại các hệ thống bán lẻ thực phẩm lớn, giá thịt heo thành phẩm vẫn được niêm yết ở mức ổn định so với các phiên giao dịch trước đó.

Giá thịt heo bán lẻ ổn định tại các hệ thống lớn

Tại hệ thống WinMart, giá thịt heo mát Meat Deli hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Hiện mức giá đang dao động trong khoảng từ 110.320 đồng/kg đến 203.901 đồng/kg. Đáng chú ý, khách hàng là hội viên WinMart vẫn được áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá 20% cho các sản phẩm thịt heo.

Sản phẩm Meat Deli Giá niêm yết (VND/kg) Nạc đùi heo 110.320 Thịt heo xay 149.901 Nạc vai heo 157.900 Chân giò rút xương 159.901 Nạc dăm heo 196.900 Thịt ba rọi 203.901

Tại hệ thống Thực phẩm tươi sống Hà Hiền, giá bán các mặt hàng thịt heo cũng ghi nhận xu hướng đi ngang. Các sản phẩm tại đây hiện có giá dao động từ 80.952 đồng/kg đến 190.476 đồng/kg.

Sản phẩm Hà Hiền Giá niêm yết (VND/kg) Mỡ heo 80.952 Thịt xay 120.000 Nạc vai heo 121.905 Nạc đùi heo 135.238 Thịt ba rọi 152.381 Nạc dăm heo 161.905 Sườn non heo 190.476

Thị trường heo hơi tăng nhẹ tại miền Bắc và miền Trung

Thị trường heo hơi trong phiên sáng nay ghi nhận đà tăng nhẹ tại một số tỉnh thành phía Bắc. Cụ thể, giá heo hơi tại Thái Nguyên, Phú Thọ và Sơn La cùng tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua trong khu vực dao động từ 63.000 - 65.000 đồng/kg. Các địa phương như Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên hiện đang giữ mức giá cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi ghi nhận biến động duy nhất tại Đắk Lắk khi tăng 1.000 đồng/kg, đạt mức 65.000 đồng/kg. Mức giá chung của toàn khu vực này hiện nằm trong khoảng 63.000 - 66.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất với 66.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam chứng kiến thị trường đi ngang trên diện rộng, không có sự thay đổi so với phiên trước. Giá heo hơi tại đây dao động từ 65.000 - 68.000 đồng/kg. Các địa phương bao gồm Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP.HCM hiện giữ mức giá cao nhất thị trường miền Nam là 68.000 đồng/kg. Trái lại, An Giang hiện có mức giá thấp nhất khu vực là 65.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi toàn quốc hiện đang được giao dịch trong khoảng từ 63.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg, cho thấy xu hướng ổn định với những điều chỉnh cục bộ tại các vùng trọng điểm chăn nuôi phía Bắc.