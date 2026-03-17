Giá thịt lợn tại Anh giảm về mức 186,28 pence/kg, thị trường EU có dấu hiệu hồi phục Báo cáo từ AHDB cho thấy giá thịt lợn SPP tại Anh tiếp tục xu hướng giảm trong khi giá tại EU tăng lên 131,94 pence/kg, giúp thu hẹp khoảng cách giữa hai thị trường.

Theo dữ liệu mới nhất từ AHDB, giá thịt lợn đạt tiêu chuẩn EU (SPP) tại thị trường Anh tiếp tục duy trì xu hướng giảm kể từ đầu năm 2026. Trong tuần kết thúc ngày 28/2/2026, giá thịt lợn ghi nhận ở mức 186,28 pence/kg, giảm 0,28 pence so với tuần trước đó.

Diễn biến giá và sản lượng tại thị trường Anh

Mức giá hiện tại của thịt lợn Anh đã giảm 17 pence so với cùng kỳ năm 2025 và thấp hơn 21,24 pence so với mức trung bình ba năm. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định giá đang có dấu hiệu ổn định khi mức giảm tuần này đã thu hẹp đáng kể so với các tuần trước đó.

Về mặt cung ứng, số liệu từ Defra chỉ ra rằng sản lượng thịt lợn của Anh trong tháng 2/2026 đạt 853.000 tấn, tăng 3% so với tháng 1/2026. Mặc dù sản lượng tăng, số lượng lợn giết mổ trong tuần cuối tháng 2 ước tính đạt 165.500 con, giảm 3.700 con so với tuần trước và giảm 1.000 con so với cùng kỳ năm ngoái.

Trọng lượng lợn trung bình duy trì ở mức cao, đạt 95,18 kg/con. Con số này tăng hơn 4 kg/con so với cùng kỳ năm 2025 và tiệm cận mức kỷ lục từng được ghi nhận vào tháng 1/2022.

Chỉ số thị trường Anh (Tuần kết thúc 28/2/2026) Giá trị Biến động tuần Giá thịt lợn SPP 186,28 pence/kg -0,28 pence Sản lượng tháng 2/2026 853.000 tấn +3,0% Trọng lượng trung bình 95,18 kg/con Giảm nhẹ

Thị trường EU hồi phục, chênh lệch giá thu hẹp

Trái ngược với đà giảm tại Anh, giá thịt lợn tại Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu tăng nhẹ từ cuối tháng 2/2026. Giá thịt lợn loại S trung bình đạt 131,94 pence/kg trong tuần kết thúc ngày 1/3/2026, tăng 1,97 pence so với tuần trước.

Sự hồi phục này chủ yếu được dẫn dắt bởi hai thị trường lớn là Đức và Tây Ban Nha:

Tây Ban Nha: Giá đạt 119,02 pence/kg, tăng 6,37 pence so với mức thấp điểm sau đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi (ASF) hồi tháng 11/2025.

Giá đạt 119,02 pence/kg, tăng 6,37 pence so với mức thấp điểm sau đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi (ASF) hồi tháng 11/2025. Đức: Giá tăng mạnh 4,2 pence lên mức 144,25 pence/kg.

Đáng chú ý, khoảng cách chênh lệch giữa giá thịt lợn Anh và EU từng đạt đỉnh 69,90 pence vào giữa tháng 1/2026 nay đã thu hẹp xuống còn 59,11 pence vào đầu tháng 3.

Nhu cầu tiêu dùng và cạnh tranh giữa các loại thịt

Trong 12 tuần tính đến ngày 22/2/2026, khối lượng mua lẻ thịt lợn tại Anh ghi nhận mức giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, thịt lợn vẫn giữ được lợi thế cạnh tranh về giá so với các loại đạm động vật khác. Cụ thể, trong khi giá thịt lợn tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2025, thì giá thịt cừu đã tăng 4,6% và giá thịt bò tăng mạnh tới 16,1%.

Mặc dù giá nội địa cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của châu Âu, lượng tiêu thụ thịt lợn có nguồn gốc từ Anh tại thị trường nội địa vẫn ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ, cho thấy niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm trong nước vẫn duy trì ổn định.