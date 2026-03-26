Giá thức ăn chăn nuôi tại Trung Quốc tăng mạnh, người nuôi lợn lỗ tới 350 nhân dân tệ mỗi con Xung đột tại Trung Đông đẩy giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng 4-7%, trong khi giá lợn tại Trung Quốc chạm mức thấp nhất 16 năm do nguồn cung dư thừa.

Giá thức ăn chăn nuôi tại Trung Quốc đang tăng vọt do chi phí ngũ cốc thế giới leo thang, gây áp lực nặng nề lên ngành chăn nuôi lợn vốn đang khủng hoảng vì giá thịt thấp kỷ lục. Theo Reuters, tình trạng này xuất phát từ các biến động địa chính trị và chi phí vận hành tăng cao, đẩy nhiều hộ chăn nuôi vào cảnh thua lỗ nặng.

Chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao

Kể từ khi xung đột tại Trung Đông bắt đầu vào ngày 28/2/2026, giá bột đậu tương và ngô - hai thành phần cốt yếu trong thức ăn chăn nuôi - đã liên tục lập đỉnh mới trên sàn giao dịch Đại Liên. Nguyên nhân chính được xác định do giá dầu thô, cước vận tải và giá phân bón đồng loạt tăng nhanh.

Cụ thể, trong tháng 3/2026, giá giao ngay của bột đậu tương tại thị trường Trung Quốc đã tăng hơn 200,00 nhân dân tệ/tấn (tương đương 7%). Trong khi đó, giá ngô cũng tăng khoảng 100,00 nhân dân tệ/tấn (tăng 4%), trực tiếp đẩy chi phí sản xuất thức ăn chăn nuôi thực tế lên cao.

Bà Rosa Wang, chuyên gia phân tích tại Shanghai JC Intelligence Co., cho biết không chỉ ngũ cốc, giá các vi chất thiết yếu khác cũng biến động mạnh. Các loại axit amin như lysine và methionine, cùng với bột cá, vitamin A và E đã ghi nhận mức tăng từ 6% đến 77% chỉ trong vòng một tháng qua do tác động từ các cuộc xung đột.

Người chăn nuôi đối mặt khoản lỗ lớn

Trái ngược với đà tăng của chi phí đầu vào, giá thịt lợn tại Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới - lại liên tục sụt giảm do tình trạng dư thừa nguồn cung và nhu cầu tiêu dùng yếu. Vào ngày 23/3/2026, hợp đồng thịt lợn kỳ hạn DLHcv1 trên sàn giao dịch giảm xuống mức 9.980,00 nhân dân tệ/tấn (tương đương 1.448,16 USD).

Đáng chú ý, giá giao ngay đã rơi xuống mức 9,69 nhân dân tệ/kg, đánh dấu mức thấp nhất trong vòng 16 năm qua. Theo ông Lin Guofa, chuyên gia tại Bric Agriculture Group, chi phí để nuôi một con lợn nặng khoảng 60 - 62,5 kg hiện dao động từ 12,2 đến 12,5 nhân dân tệ/kg. Với mức giá bán hiện tại, người nông dân đang phải chịu lỗ từ 280,00 đến 350,00 nhân dân tệ cho mỗi con lợn xuất chuồng.

Thách thức đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ

Bà Fu Zhenzhen từ Công ty Tư vấn Nông nghiệp Bắc Kinh Orient nhận định, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ (chiếm dưới 30% sản lượng toàn quốc) là đối tượng dễ tổn thương nhất trước các biến động giá cả. Trước áp lực chi phí, họ buộc phải lựa chọn giữa việc bán tháo lợn giá rẻ hoặc cố gắng duy trì đàn để chờ đợi thị trường phục hồi.

Nhằm ổn định thị trường, kể từ năm 2025, chính quyền Trung Quốc đã triển khai nhiều biện pháp như kêu gọi giảm đàn lợn nái và mua thịt lợn đông lạnh dự trữ quốc gia. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 12/2025, tổng đàn lợn nái vẫn ở mức 39,61 triệu con, cao hơn ngưỡng mục tiêu ổn định là 39 triệu con. Chuyên gia Pan Chenjun từ Rabobank đánh giá, triển vọng giá thịt lợn trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào mức độ quyết liệt trong việc cắt giảm tổng đàn của các doanh nghiệp.