Giá thức ăn chăn nuôi tại Trung Quốc tăng vọt, ngành chăn nuôi lợn chịu áp lực kép Chi phí đầu vào tăng mạnh do xung đột địa chính trị trong khi giá thịt lợn tại Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất 16 năm, khiến mỗi con lợn xuất chuồng lỗ tới 350 nhân dân tệ.

Giá thức ăn chăn nuôi tại Trung Quốc đang chứng kiến đà tăng mạnh do tác động từ sự leo thang của giá ngũ cốc thế giới. Tình trạng này đang tạo ra áp lực đè nặng lên các nhà sản xuất thịt lợn tại thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới, vốn đang phải đối mặt với nhu cầu yếu và mức giá bán ra thấp kỷ lục trong hơn một thập kỷ qua.

Chi phí nguyên liệu đầu vào tăng phi mã

Theo Reuters, kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào ngày 28/2/2026, giá bột đậu tương và ngô – hai thành phần chính trong thức ăn chăn nuôi – đã liên tục thiết lập các mốc cao mới trên sàn giao dịch Đại Liên. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá dầu thô, cước phí vận tải và giá phân bón đồng loạt tăng cao.

Trong tháng 3/2026, giá giao ngay của bột đậu tương tại Trung Quốc đã tăng thêm hơn 200 nhân dân tệ/tấn (tương đương 7%). Cùng thời điểm, giá ngô cũng tăng khoảng 100 nhân dân tệ/tấn (tăng 4%). Đà tăng này đã trực tiếp đẩy giá thành thức ăn chăn nuôi thành phẩm lên cao.

Giá các loại ngũ cốc làm thức ăn chăn nuôi tại Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 3/2026.

Bà Rosa Wang, chuyên gia phân tích tại Shanghai JC Intelligence Co., cho biết không chỉ ngũ cốc mà giá các phụ gia thiết yếu khác cũng biến động mạnh. Cụ thể, giá lysine, methionine, bột cá và các loại vitamin A, E đã ghi nhận mức tăng từ 6% đến 77% chỉ trong vòng một tháng.

Thị trường thịt lợn chạm đáy 16 năm

Trái ngược với đà tăng của chi phí đầu vào, giá thịt lợn tại Trung Quốc lại liên tục sụt giảm do tình trạng dư thừa nguồn cung. Dữ liệu từ sàn giao dịch cho thấy hợp đồng thịt lợn kỳ hạn DLHcv1 đã rơi xuống mức 9.980 nhân dân tệ (khoảng 1.448,16 USD) mỗi tấn vào ngày 23/3/2026.

Tại thị trường giao ngay, giá thịt lợn đã giảm sâu xuống còn 9,69 nhân dân tệ/kg. Đây là mức giá thấp nhất được ghi nhận trong vòng 16 năm qua tại quốc gia này. Ông Lin Guofa, chuyên gia phân tích cấp cao tại Bric Agriculture Group, nhấn mạnh rằng với chi phí chăn nuôi hiện dao động từ 12,2 đến 12,5 nhân dân tệ/kg, người nông dân đang phải chịu mức lỗ nặng nề.

Bảng thống kê chi phí và lợi nhuận chăn nuôi lợn

Chỉ số Giá trị (Nhân dân tệ) Đơn vị Giá thịt lợn giao ngay 9,69 CNY/kg Chi phí chăn nuôi 12,2 - 12,5 CNY/kg Mức lỗ trên mỗi con lợn (60 - 62,5 kg) 280 - 350 CNY/con

Ông Fu Zhenzhen, chuyên gia tại Công ty Tư vấn Nông nghiệp Bắc Kinh Orient, nhận định các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ – vốn chiếm gần 30% sản lượng toàn quốc – đang đứng trước nguy cơ phá sản. Nhóm đối tượng này có khả năng chống chọi kém trước các biến động cực đoan của thị trường và buộc phải lựa chọn giữa việc bán tháo cắt lỗ hoặc cố gắng duy trì đàn để chờ đợi sự phục hồi.

Nỗ lực điều tiết của chính phủ

Trước tình trạng dư thừa công suất, chính quyền Trung Quốc đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định thị trường. Kể từ năm 2025, các cơ quan chức năng đã kêu gọi nhà chăn nuôi chủ động cắt giảm đàn lợn nái và kiểm soát tỷ lệ giết mổ. Đồng thời, nhà nước cũng tiến hành thu mua thịt lợn đông lạnh để đưa vào dự trữ quốc gia.

Tính đến cuối tháng 12/2025, tổng đàn lợn nái của Trung Quốc đạt 39,61 triệu con, vẫn cao hơn mức mục tiêu lý tưởng là 39 triệu con. Theo ông Pan Chenjun, chuyên gia tại Rabobank Hồng Kông, xu hướng giá thịt lợn trong thời gian tới sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ và quy mô cắt giảm đàn của các doanh nghiệp chăn nuôi lớn.