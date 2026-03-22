Giá thực phẩm tại TP.HCM tăng sau Tết, chi phí vận chuyển gây áp lực lên doanh nghiệp Nhiều mặt hàng thiết yếu tại TP.HCM tăng giá sau Tết do chi phí vận chuyển và vật tư leo thang, khiến doanh nghiệp chịu áp lực lớn trong việc duy trì giá bán lẻ.

Thị trường bán lẻ tại TP.HCM sau Tết Nguyên đán ghi nhận xu hướng tăng giá ở nhiều nhóm hàng thiết yếu. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc giá xăng dầu duy trì ở mức cao, đẩy chi phí vận chuyển và vật tư nông nghiệp lên mức mới, tạo áp lực kép lên cả người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp.

Giá thực phẩm và hàng tiêu dùng biến động tại các chợ

Ghi nhận tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP.HCM, giá nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống và đồ dùng phụ trợ đã có sự điều chỉnh. Cụ thể, tại phường Phước Long, giá trứng vịt lộn đã tăng từ 35.000 đồng/chục lên 40.000 đồng/chục. Các loại trứng gia cầm khác và rau xanh cũng ghi nhận mức tăng từ 2.000 đến 5.000 đồng tùy loại.

Đáng chú ý, các chi phí phụ trợ cho việc bán hàng cũng leo thang. Giá túi nilon đựng rau củ tại các chợ tăng từ 35.000 đồng/kg lên khoảng 42.000 đồng/kg. Ở phân khúc hàng tiêu dùng đặc thù, ông Thanh (phường Bình Quới) cho biết giá sữa dành cho người tập gym đã tăng từ 1,8 triệu đồng lên gần 3 triệu đồng/thùng, buộc người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu ở các khoản khác.

Áp lực chi phí đầu vào tăng 30-40%

Các đơn vị sản xuất và cung ứng đang đối mặt với bài toán chi phí vận hành tăng cao. Chị Hoài Trang, quản lý một cửa hàng thực phẩm hữu cơ tại phường An Khánh, cho biết chi phí vận chuyển mỗi thùng hàng đã tăng từ 50.000 đồng lên 70.000 đồng trong vài tuần qua, tương đương mức tăng 40%.

Giá thực phẩm leo thang gây áp lực tới người mua và doanh nghiệp. (Ảnh: Khổng Chiêm)

Tại Lâm Đồng, một số trang trại rau ở Đà Lạt phản ánh giá vật tư nông nghiệp đã tăng từ 30% đến 40%. Để duy trì mức giá bán cũ trong bối cảnh lượng khách giảm, các đơn vị này buộc phải tìm cách tăng sản lượng đơn hàng thêm 30% mỗi ngày để bù đắp chi phí đầu vào.

Doanh nghiệp nỗ lực đàm phán để giữ giá bán lẻ

Hiện nay, khoảng 70-80% nhà cung cấp đã gửi đề nghị điều chỉnh giá bán cho các hệ thống bán lẻ lớn. Đại diện một số chuỗi siêu thị cho biết chi phí vận hành nội bộ đã tăng hơn 15% do biến động giá xăng dầu và thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn đang tích cực đàm phán để hạn chế mức tăng, tránh gây sốc cho thị trường.

Dù vậy, dư địa để giữ nguyên giá bán đang dần thu hẹp. Một số nhà cung cấp đã tạm dừng giao hàng để chờ biểu giá mới. Dự báo nếu tình trạng chi phí đầu vào không hạ nhiệt, giá bán lẻ trên thị trường có thể tăng từ 5% đến 20% tùy theo từng nhóm hàng trong thời gian tới.

Giải pháp ổn định thị trường

Trước diễn biến thực tế, cơ quan quản lý đang tiến hành tổng hợp các kiến nghị từ phía doanh nghiệp để báo cáo Chính phủ. Mục tiêu là đề xuất các chính sách hỗ trợ kịp thời, phối hợp liên bộ ngành để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về chi phí, góp phần ổn định thị trường và đảm bảo an sinh xã hội.