Thị trường Giá tiêu hôm nay 1/6/2026 mới nhất: Hồ tiêu trong nước ổn định, cơ hội xuất khẩu rộng mở Hồ tiêu nội địa duy trì ổn định, thị trường quốc tế chờ phản ứng sau khi Trung Quốc siết quy định nhập khẩu từ 1/6.

Giá tiêu hôm nay 1/6/2026 tiếp tục đi ngang tại nhiều địa phương trọng điểm, trong khi thị trường xuất khẩu đón nhận tín hiệu tích cực khi Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu hồ tiêu sau thời gian dài hạn chế mua hàng.

Bảng giá tiêu hôm nay 1/6/2026

Theo ghi nhận, giá hồ tiêu trong nước hiện phổ biến từ 137.000 - 142.000 đồng/kg.

Khu vực Tây Nguyên

Đắk Lắk: 142.000 đồng/kg

Gia Lai: 137.000 đồng/kg

Lâm Đồng: 142.000 đồng/kg

Khu vực Đông Nam Bộ

TP.HCM: 139.000 đồng/kg

Đồng Nai: 137.000 đồng/kg

So với phiên trước, thị trường không ghi nhận sự điều chỉnh nào đáng kể.

Trung Quốc tăng mua hồ tiêu trở lại

Sau hai năm hạn chế nhập khẩu do kỳ vọng giá giảm, Trung Quốc đang quay trở lại thị trường với nhu cầu rất lớn.

Số liệu thống kê cho thấy lượng nhập khẩu hồ tiêu trong 4 tháng đầu năm tăng trên 200%, có giai đoạn đạt gần 290%.

Động thái này xuất phát từ việc sản lượng trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng.

Lệnh 280 tác động thế nào đến doanh nghiệp Việt?

Từ ngày 1/6/2026, Trung Quốc áp dụng Lệnh 280 nhằm nâng cao tiêu chuẩn kiểm soát nông sản nhập khẩu.

Các doanh nghiệp xuất khẩu phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về:

Truy xuất nguồn gốc

Toàn bộ chuỗi sản xuất phải được quản lý rõ ràng, minh bạch và có khả năng kiểm tra.

Bao bì và ghi nhãn

Thông tin sản phẩm phải được thể hiện chính xác theo quy định mới.

Hồ sơ pháp lý

Doanh nghiệp cần cập nhật kịp thời các thay đổi liên quan đến người đại diện, địa chỉ hoặc cơ sở sản xuất.

Giá tiêu thế giới ngày 1/6/2026 ổn định

Theo IPC, giá tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn vẫn giữ xu hướng đi ngang.

Indonesia ghi nhận tiêu đen Lampung ở mức 7.152 USD/tấn và tiêu trắng Muntok đạt 9.231 USD/tấn.

Brazil duy trì mức giá 6.100 USD/tấn đối với tiêu đen ASTA 570.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 gr/l đạt 6.100 USD/tấn, loại 550 gr/l đạt 6.200 USD/tấn, trong khi tiêu trắng giữ mức 9.000 USD/tấn.

Triển vọng thị trường hồ tiêu

Nhu cầu nhập khẩu gia tăng từ Trung Quốc được đánh giá là động lực quan trọng hỗ trợ ngành hồ tiêu Việt Nam trong năm 2026.

Tuy nhiên, cơ hội sẽ tập trung vào những doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu mới về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Đây cũng là xu hướng tất yếu của thị trường xuất khẩu nông sản trong giai đoạn hiện nay.