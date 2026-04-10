Thị trường Giá tiêu hôm nay 10/4/2026: Trong nước ổn định Giá tiêu hôm nay 10/4/2026: Trong nước ổn định 138.000-139.000 đ/kg. Cập nhật giá tiêu đen, trắng thế giới và thông tin xuất khẩu mới nhất

Giá tiêu hôm nay 10/4/2026 tại thị trường trong nước đi ngang, giao dịch quanh mức 138.000 – 139.000 đồng/kg. So với hôm trước, mặt hàng này không có biến động mới.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh trọng điểm

Giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk cao nhất khu vực, đạt 139.000 đồng/kg. Giá tiêu hôm nay ở Đắk Nông là 138.500 đồng/kg. Tại Gia Lai, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Phước, giá tiêu hôm nay cùng giao dịch ở mức 138.000 đồng/kg.

Bảng giá tiêu hôm nay 10/4/2026 theo khu vực (đơn vị: đồng/kg) Khu vực khảo sát Giá thu mua 10/4/2026 Thay đổi so với hôm trước Đắk Lắk 139.000 0 Đắk Nông 138.500 0 Gia Lai 138.000 0 Đồng Nai 138.000 0 Bà Rịa – Vũng Tàu 138.000 0 Bình Phước 138.000 0

Như vậy, giá tiêu hôm nay 10/4/2026 trong nước duy trì ổn định, không ghi nhận mức tăng hay giảm so với ngày hôm qua.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giao dịch ở mức 7.087 USD/tấn, tăng nhẹ 4 USD/tấn (tương đương 0,06%). Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 vẫn ổn định tại 6.150 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia duy trì ở ngưỡng 9.300 USD/tấn.

Bảng giá tiêu đen thế giới ngày 10/4/2026 (USD/tấn) Loại tiêu Giá % thay đổi Tiêu đen Lampung (Indonesia) 7.087 +0,06% Tiêu đen Brazil ASTA 570 6.150 0% Tiêu đen Kuching (Malaysia) 9.300 0% Tiêu đen Việt Nam (500 g/l) 6.100 0% Tiêu đen Việt Nam (550 g/l) 6.200 0%

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia hôm nay đạt 9.337 USD/tấn, tăng 6 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lần lượt là 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn, không đổi so với phiên trước.

Nguyên nhân giá tiêu ổn định ở mức cao

Nguyên nhân chính là Việt Nam đang trong giai đoạn thu hoạch cao điểm, nguồn hàng vụ mới được đưa vào thị trường, nhưng nông dân thận trọng bán ra. Dù vụ thu hoạch dự kiến kết thúc vào cuối tháng 4, giá tiêu hôm nay vẫn vững quanh 140.000 đồng/kg, tạo động lực lớn cho người trồng.

Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), quý I/2026, Việt Nam xuất khẩu 66.350 tấn hồ tiêu, kim ngạch 430 triệu USD, tăng 39,2% về lượng và 31,7% về giá trị so với cùng kỳ 2025. Đây là mức kim ngạch quý I cao nhất từ trước đến nay.

Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất với 16.859 tấn, tăng 63,9%. Trung Quốc vươn lên vị trí thứ hai với 8.563 tấn, tăng 321% đột biến. Khu vực châu Á chiếm 46% tổng lượng xuất khẩu, châu Mỹ chiếm 28% và châu Âu chiếm 20%.

Chi phí năng lượng tăng do giá dầu leo thang từ xung đột Trung Đông cũng góp phần hỗ trợ giá tiêu duy trì ở mức hiện tại.

Tổng kết: Xu hướng giá tiêu trong những ngày tới

Giá tiêu hôm nay 10/4/2026 ổn định cả trong nước và thế giới. Với nhu cầu từ Mỹ và Trung Quốc tăng mạnh, cùng tâm lý găm hàng của nông dân, giá tiêu được dự báo sẽ tiếp tục neo ở mức cao quanh 138.000 – 140.000 đồng/kg trong thời gian tới, trước khi vụ thu hoạch kết thúc vào cuối tháng 4.