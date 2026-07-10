Thị trường Giá tiêu hôm nay 10/7/2026: Tăng 3.000 - 5.000 đồng/kg, nguồn hàng trong dân giảm dần Giá tiêu hôm nay 10/7/2026 tiếp tục tăng tại Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Giá cao nhất đạt 141.000 đồng/kg, trong khi thị trường xuất khẩu thế giới vẫn đứng yên.

Đà phục hồi của thị trường hồ tiêu trong nước được nối dài khi giá thu mua tại các địa phương đồng loạt tăng mạnh. Biên độ tăng từ 3.000 đến 5.000 đồng/kg đã đưa giá giao dịch lên mức cao nhất trong nhiều phiên gần đây.

Đắk Nông cũ thuộc tỉnh Lâm Đồng dẫn đầu với 141.000 đồng/kg. Hai khu vực có giá thấp nhất là Gia Lai và Đồng Nai cũng đã trở lại ngưỡng 138.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước hôm nay tăng trên diện rộng

Thị trường ngày 10/7 không ghi nhận địa phương nào giảm hoặc đi ngang. Các khu vực sản xuất chủ lực đều được doanh nghiệp và thương lái điều chỉnh giá thu mua.

Mức giá toàn quốc dao động trong khoảng 138.000 - 141.000 đồng/kg, chênh lệch 3.000 đồng/kg giữa vùng cao nhất và thấp nhất.

Giá tiêu tại khu vực Tây Nguyên

Đắk Nông cũ thuộc Lâm Đồng tăng 5.000 đồng/kg, từ 136.000 đồng/kg lên 141.000 đồng/kg. Đây là mức tăng mạnh nhất trong ngày.

Đắk Lắk tăng 4.000 đồng/kg, đạt 140.000 đồng/kg. Cả hai vùng sản xuất lớn này đều đã quay lại mốc từ 140.000 đồng/kg trở lên.

Tại Gia Lai, giá tăng 3.000 đồng/kg, lên 138.000 đồng/kg. Dù có biên độ tăng thấp hơn, đây vẫn là một phiên giao dịch tích cực đối với người trồng tiêu tại địa phương.

Giá tiêu tại Đông Nam Bộ

Bà Rịa - Vũng Tàu cũ thuộc TP Hồ Chí Minh tăng 4.000 đồng/kg, đạt 139.000 đồng/kg.

Đồng Nai cũng tăng 4.000 đồng/kg. Giá thu mua tại đây từ 134.000 đồng/kg được nâng lên 138.000 đồng/kg.

Vùng khảo sát Giá thu mua Mức tăng Đắk Nông cũ thuộc Lâm Đồng 141.000 đồng/kg 5.000 đồng/kg Đắk Lắk 140.000 đồng/kg 4.000 đồng/kg Bà Rịa - Vũng Tàu cũ thuộc TP Hồ Chí Minh 139.000 đồng/kg 4.000 đồng/kg Đồng Nai 138.000 đồng/kg 4.000 đồng/kg Gia Lai 138.000 đồng/kg 3.000 đồng/kg

Giá tiêu tăng trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt

Đợt tăng ngày 10/7 diễn ra khi lượng hàng tồn trong dân được đánh giá đang giảm. Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu lượng hồ tiêu cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động giao hàng mạnh khiến lượng tiêu có thể đưa ngay ra thị trường giảm dần. Các doanh nghiệp cần đảm bảo đủ nguyên liệu cho hợp đồng đã ký nên phải nâng giá mua tại một số vùng.

Tâm lý giữ hàng của người sản xuất cũng có thể gia tăng khi triển vọng nửa cuối năm được đánh giá tích cực. Nguồn cung hạn chế kết hợp nhu cầu quốc tế ổn định là cơ sở để giá duy trì vùng cao.

Giá tiêu thế giới ngày 10/7 không thay đổi

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, các mặt hàng tiêu đen và tiêu trắng trên thị trường thế giới tiếp tục giữ nguyên giá.

Indonesia, Brazil, Malaysia và Việt Nam chưa ghi nhận biến động mới trong phiên gần nhất.

Giá tiêu đen thế giới hôm nay

Tiêu đen Lampung của Indonesia có giá 7.121 USD/tấn. Tiêu đen Brazil ASTA 570 được báo giá 5.900 USD/tấn.

Malaysia chào bán tiêu đen Kuching loại ASTA ở mức 9.350 USD/tấn, cao nhất trong nhóm thị trường chủ chốt.

Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l được giao dịch ở mức 6.100 USD/tấn. Loại 550 g/l cao hơn 100 USD/tấn, đạt 6.200 USD/tấn.

Nguồn cung tiêu đen Giá xuất khẩu Brazil ASTA 570 5.900 USD/tấn Việt Nam 500 g/l 6.100 USD/tấn Việt Nam 550 g/l 6.200 USD/tấn Lampung Indonesia 7.121 USD/tấn Kuching Malaysia ASTA 9.350 USD/tấn

Khoảng cách giữa tiêu đen Malaysia và Brazil đạt 3.450 USD/tấn. Giá xuất khẩu của Việt Nam hiện thấp hơn Indonesia nhưng cao hơn Brazil.

Giá tiêu trắng thế giới hôm nay

Tiêu trắng Việt Nam có giá 9.000 USD/tấn. Tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 9.253 USD/tấn.

Malaysia tiếp tục dẫn đầu với tiêu trắng ASTA được chào bán ở mức 12.250 USD/tấn.

Nguồn cung tiêu trắng Giá xuất khẩu Việt Nam 9.000 USD/tấn Muntok Indonesia 9.253 USD/tấn Malaysia ASTA 12.250 USD/tấn

Xuất khẩu tháng 6 giảm do thiếu nguồn hàng

Brazspice cho biết xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam trong tháng 6 đạt 23.103 tấn, tương ứng kim ngạch 151,3 triệu USD.

Khối lượng giảm 8,2% so với tháng 5. Nguyên nhân được xác định chủ yếu do lượng hàng sẵn có trong nước giảm sau giai đoạn xuất khẩu mạnh, không bắt nguồn từ sự suy yếu của sức mua toàn cầu.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 6, Việt Nam xuất khẩu 145.686 tấn tiêu, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Đây là cơ sở cho thấy năm 2026 vẫn đang mang lại kết quả tích cực cho hoạt động xuất khẩu hồ tiêu.

Mỹ tăng mua, Trung Quốc giảm nhập khẩu

Thị trường Mỹ tiếp tục duy trì nhu cầu cao. Lượng nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam trong tháng 6 tăng 21% so với cùng kỳ.

Trung Quốc lại giảm mua 81,7% trong tháng sau khi nhập khẩu tích cực trong những tháng đầu năm. Việc sức mua từ Trung Quốc chậm lại có thể giúp giảm bớt áp lực cạnh tranh nguồn hàng trong khu vực.

Các khách hàng châu Âu duy trì hoạt động mua tương đối ổn định. Hà Lan tăng nhập khẩu, còn Đức giảm tốc độ đặt hàng.

Nguồn cung Brazil vẫn đều đặn, giúp các nhà nhập khẩu có thêm lựa chọn ngoài Việt Nam.

Châu Âu ưu tiên truy xuất nguồn gốc

Xu hướng mua hồ tiêu tại châu Âu đang có sự thay đổi. Nhiều doanh nghiệp không còn chỉ lựa chọn nhà cung cấp dựa trên giá thấp.

Khả năng duy trì nguồn hàng, kiểm soát dư lượng, truy xuất vùng trồng và uy tín giao hàng dài hạn đang trở thành các tiêu chí quan trọng.

Các quy định về kiểm dịch thực vật và giới hạn dư lượng tối đa ngày càng chặt chẽ có thể làm giảm lượng hồ tiêu đủ điều kiện xuất khẩu.

Hàng đạt chuẩn EU và được khử trùng bằng hơi nước có khả năng được săn mua mạnh hơn nếu nguồn cung suy giảm trong các tháng cuối năm.

El Nino có thể hỗ trợ giá hồ tiêu

Nguy cơ hình thành El Nino là một yếu tố cần được theo dõi trong nửa cuối năm 2026. Thời tiết bất lợi có thể ảnh hưởng năng suất, quá trình ra hoa và sản lượng của vụ thu hoạch tiếp theo.

Lượng tiêu tồn kho của nông dân giảm cùng yêu cầu chất lượng cao có thể làm cán cân cung cầu thắt chặt hơn.

Brazspice đánh giá thị trường hiện ở trạng thái củng cố ổn định. Khả năng xuất hiện một đợt giảm sâu chưa được xem là kịch bản chính nếu nguồn cung tiếp tục thu hẹp.

Với giá tiêu hôm nay 10/7/2026 tăng mạnh trên cả nước, triển vọng thị trường đang nghiêng về hướng tích cực hơn trong nửa cuối năm.