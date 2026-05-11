Thị trường Giá tiêu hôm nay 11/5/2026: Không thay đổi ở cả trong nước và thế giới Giá tiêu hôm nay 11/5/2026 không thay đổi ở cả thị trường trong nước và thế giới, phản ánh sự cân bằng tạm thời giữa cung và cầu

Giá tiêu các khu vực trong nước hôm nay chi tiết ra sao?

Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục ổn định. Tại khu vực Gia Lai: 141.000 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu: 142.500 đồng/kg. Khu vực Bình Phước: 142.500 đồng/kg. Khu vực Đắk Lắk: 144.000 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông: 144.000 đồng/kg. Trung bình toàn vùng 142.800 đồng/kg.

Giá tiêu đã duy trì mặt bằng này từ đầu tháng 5, cho thấy thương lái và nhà vườn đang thăm dò lẫn nhau. Nông dân vẫn có lãi lớn (giá thành chỉ 40.000-45.000 đồng/kg), nên tâm lý bán ra không quá gấp.

Giá tiêu thế giới hôm nay 11/5 trên các sàn và các nước ra sao?

Giá tiêu thế giới hôm nay đồng loạt đi ngang. Tiêu đen Indonesia: 6.955 USD/tấn, Brazil: 6.100 USD/tấn, Malaysia: 9.300 USD/tấn, Việt Nam loại 500 g/l: 6.100 USD/tấn, loại 550 g/l: 6.200 USD/tấn. Tiêu trắng Indonesia: 9.164 USD/tấn, Malaysia: 12.200 USD/tấn, Việt Nam: 9.000 USD/tấn.

Không có biến động nào so với phiên trước. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thị trường đang trong giai đoạn tích lũy sau chuỗi tăng mạnh, người mua và người bán cùng chờ tín hiệu rõ ràng hơn.

Tại sao giá tiêu đang đứng yên trong khi các nông sản khác biến động?

Giá tiêu đứng yên vì ba nguyên nhân. Thứ nhất, nguồn cung toàn cầu đang ở mức ổn định, không có biến động đột biến về thời tiết hay dịch bệnh.

Thứ hai, nhu cầu từ các thị trường lớn (Mỹ, EU, Trung Quốc) chưa có đột phá, họ đang mua cầm chừng do lo ngại suy thoái kinh tế.

Thứ ba, giá tiêu đã tăng rất mạnh từ đầu năm (gấp đôi so với 2025), nên áp lực điều chỉnh giảm cũng tồn tại, nhưng nguồn cung hạn chế từ Indonesia và Brazil đã kìm hãm đà giảm. Kết quả là giá tiêu đi ngang, tạo vùng tích lũy.

Bảng so sánh giá tiêu trong nước và thế giới hôm nay

Thị trường Mặt hàng Giá Thay đổi Trong nước Gia Lai 141.000 đồng/kg - Bà Rịa - Vũng Tàu 142.500 đồng/kg - Bình Phước 142.500 đồng/kg - Đắk Lắk 144.000 đồng/kg - Đắk Nông 144.000 đồng/kg - Thế giới – Tiêu đen Indonesia (Lampung) 6.955 USD/tấn - Brazil (ASTA 570) 6.100 USD/tấn - Malaysia (Kuching) 9.300 USD/tấn - Việt Nam (500 g/l) 6.100 USD/tấn - Việt Nam (550 g/l) 6.200 USD/tấn - Thế giới – Tiêu trắng Indonesia (Muntok) 9.164 USD/tấn - Malaysia (ASTA) 12.200 USD/tấn - Việt Nam 9.000 USD/tấn -

Dự báo giá tiêu sẽ thay đổi thế nào trong tháng tới?

Giá tiêu dự báo có thể biến động nhẹ trong tháng 6/2026. Một yếu tố tích cực là nếu xung đột Trung Đông hạ nhiệt, nhu cầu từ Mỹ và Trung Quốc sẽ tăng lên, kéo giá lên vùng 145.000-148.000 đồng/kg.

Ngược lại, nếu Brazil thu hoạch tốt và Indonesia tăng cung, giá tiêu có thể giảm về 138.000-140.000 đồng/kg. Trong ngắn hạn, xu hướng đi ngang vẫn chiếm ưu thế. Nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến tồn kho tại các cảng châu Âu.