Thị trường Giá tiêu hôm nay 11/6/2026 mới nhất: Giữ nguyên tại các vùng trồng trọng điểm Giá hồ tiêu hôm nay 11/6/2026 ổn định từ 138.000 - 140.000 đồng/kg, với Đắk Lắk và Đắk Nông đạt mức cao nhất 140.000 đồng/kg.

Cập nhật giá tiêu hôm nay 11/6/2026

Giá tiêu hôm nay 11/6/2026 tiếp tục duy trì ổn định trên cả thị trường trong nước và thế giới. Hiện giá hồ tiêu nội địa đang dao động từ 138.000 - 140.000 đồng/kg.

Các địa phương có giá thu mua cao nhất gồm Đắk Lắk và Đắk Nông (nay sáp nhập vào Lâm Đồng) với 140.000 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu (nay sáp nhập vào Tp.Hồ Chí Minh) đạt 139.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai, Bình Phước và Đồng Nai cùng giữ mức 138.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu trong nước ngày 11/6

Đắk Lắk: 140.000 đồng/kg

Đắk Nông: 140.000 đồng/kg

Bà Rịa - Vũng Tàu: 139.000 đồng/kg

Gia Lai: 138.000 đồng/kg

Bình Phước: 138.000 đồng/kg

Đồng Nai: 138.000 đồng/kg

Giá tiêu thế giới ngày 11/6/2026

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu nhìn chung đi ngang.

Một số mức giá đáng chú ý:

Tiêu đen Lampung Indonesia: 7.117 USD/tấn

Tiêu đen Brazil ASTA 570: 5.950 USD/tấn

Tiêu đen Malaysia ASTA: 9.350 USD/tấn

Tiêu đen Việt Nam 500 g/l: 6.100 USD/tấn

Tiêu đen Việt Nam 550 g/l: 6.200 USD/tấn

Đối với tiêu trắng:

Tiêu trắng Muntok Indonesia: 9.186 USD/tấn

Tiêu trắng Malaysia ASTA: 12.250 USD/tấn

Tiêu trắng Việt Nam: 9.000 USD/tấn

Vì sao giá tiêu vẫn ổn định?

Theo đánh giá của giới kinh doanh, thị trường hiện chưa xuất hiện động lực mới đủ mạnh để kéo giá tăng hoặc giảm sâu.

Nông dân tại nhiều vùng sản xuất vẫn có xu hướng găm hàng chờ giá tốt hơn. Trong khi đó, doanh nghiệp xuất khẩu tiếp tục thu mua cầm chừng để phục vụ các hợp đồng đã ký.

Nguồn cung thế giới vẫn ở mức thấp nhưng chưa tạo ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng.

Dự báo thị trường hồ tiêu

Trong thời gian tới, giá hồ tiêu sẽ tiếp tục phụ thuộc vào nhu cầu nhập khẩu của các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và Trung Đông.

Nếu sức mua tăng trở lại trong nửa cuối năm 2026, giá tiêu có thể duy trì vùng cao hiện nay hoặc tăng nhẹ. Ngược lại, thị trường sẽ tiếp tục đi ngang nếu hoạt động xuất khẩu không có đột phá.