Thị trường Giá tiêu hôm nay 12/3/2026: Nhiều nơi giảm, Đắk Lắk giữ đỉnh 146.500 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 12/3/2026 dao động 144.000 – 146.500 đồng/kg. Gia Lai, Bình Phước, Đồng Nai giảm 500 đồng, Đắk Lắk giữ đỉnh 146.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 12/3/2026 giảm nhẹ ở một số địa phương

Theo ghi nhận sáng nay, giá tiêu hôm nay 12/3/2026 tại thị trường trong nước dao động trong khoảng 144.000 – 146.500 đồng/kg. Một số khu vực ghi nhận mức giảm nhẹ 500 đồng/kg so với hôm trước.

Cụ thể, Gia Lai và Đồng Nai cùng giảm 500 đồng/kg, đưa giá thu mua tiêu đen về mức 144.000 đồng/kg, hiện là mức thấp nhất trên thị trường. Tương tự, Bình Phước cũng giảm 500 đồng/kg, duy trì ở mức 144.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá tiêu hôm nay 12/3/2026 tại Đắk Lắk và Đắk Nông vẫn ổn định ở mức 146.500 đồng/kg, cao nhất thị trường. Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, giá thu mua giữ nguyên ở mức 145.000 đồng/kg.

Bảng giá tiêu hôm nay 12/3/2026

Đắk Lắk: 146.500 đồng/kg

Đắk Nông: 146.500 đồng/kg

Bà Rịa – Vũng Tàu: 145.000 đồng/kg

Gia Lai: 144.000 đồng/kg (giảm 500 đồng/kg)

Bình Phước: 144.000 đồng/kg (giảm 500 đồng/kg)

Đồng Nai: 144.000 đồng/kg (giảm 500 đồng/kg)

Giá tiêu thế giới biến động trái chiều

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế cho thấy giá tiêu có sự biến động khác nhau giữa các quốc gia.

Tiêu đen Lampung Indonesia tăng 5 USD/tấn, lên mức 7.042 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam giảm 100 USD/tấn, hiện dao động 6.300 – 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Tại Brazil, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 giữ nguyên 6.100 USD/tấn, còn tiêu đen Malaysia đạt 9.100 USD/tấn.

Giá tiêu trắng thế giới ngày 12/3

Tiêu trắng Muntok Indonesia: 9.323 USD/tấn (tăng 6 USD)

Tiêu trắng Malaysia ASTA: 12.100 USD/tấn

Tiêu trắng Việt Nam: 9.050 USD/tấn (giảm 100 USD)

Người trồng tiêu phấn khởi khi giá duy trì ở mức cao

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nông dân tại các vùng chuyên canh hồ tiêu bước vào vụ thu hoạch rộ. Thời điểm này, tiêu chín đỏ trên cây nên bà con chủ động trải lưới trong vườn để thuận tiện thu gom và hạn chế thất thoát.

Dù sản lượng ở một số nơi giảm do thời tiết, nhưng nhờ giá tiêu hôm nay 12/3/2026 vẫn duy trì ở mức cao, nhiều hộ trồng tiêu vẫn đảm bảo lợi nhuận sau khi trừ chi phí sản xuất.

Theo ngành nông nghiệp, niên vụ 2025 – 2026 có hơn 10.776 ha hồ tiêu, trong đó phần lớn diện tích đang cho thu hoạch. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tập trung nâng cao chất lượng, phát triển tiêu theo hướng an toàn và bền vững thay vì mở rộng diện tích ồ ạt.