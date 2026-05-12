Thị trường Giá tiêu hôm nay 12/5/2026 cao nhất 144.000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 12/5/2026 tăng nhẹ tại nhiều khu vực, dao động 141.500 - 144.000 đồng/kg, thị trường hồ tiêu thế giới giữ ổn định

Giá tiêu hôm nay 12/5/2026 tiếp tục duy trì vùng cao tại thị trường trong nước. Mức giá phổ biến dao động từ 141.500 - 144.000 đồng/kg, tăng nhẹ khoảng 300 - 500 đồng/kg so với hôm qua.

Đà tăng của giá tiêu xuất hiện khi thị trường hồ tiêu thế giới vẫn ổn định và nhu cầu nhập khẩu từ Mỹ có xu hướng cải thiện.

Giá tiêu trong nước tăng nhẹ

Tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay đạt 141.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với phiên trước. Đây vẫn là khu vực có giá thấp nhất thị trường.

Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước cùng ghi nhận mức giá 143.000 đồng/kg sau khi tăng thêm 500 đồng/kg.

Đắk Lắk và Đắk Nông hiện giữ mức cao nhất cả nước với 144.000 đồng/kg. Giá tiêu tại hai địa phương này không thay đổi so với hôm qua.

Khu vực Giá tiêu hôm nay Thay đổi Gia Lai 141.500 đồng/kg +500 đồng/kg Bà Rịa - Vũng Tàu 143.000 đồng/kg +500 đồng/kg Bình Phước 143.000 đồng/kg +500 đồng/kg Đắk Lắk 144.000 đồng/kg 0 đồng/kg Đắk Nông 144.000 đồng/kg 0 đồng/kg

Giá tiêu đen thế giới đi ngang

Theo IPC, giá tiêu đen Indonesia hiện ở mức 6.967 USD/tấn, tăng nhẹ 0,17% so với phiên trước.

Tiêu đen Brazil ASTA 570 tăng lên 6.150 USD/tấn sau khi cộng thêm 50 USD/tấn. Đây là tuần tăng thứ hai liên tiếp của hồ tiêu Brazil.

Tiêu đen Malaysia ASTA tiếp tục giữ ở mức 9.300 USD/tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam hiện dao động quanh 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Tiêu trắng tiếp tục giữ giá cao

Tiêu trắng Muntok Indonesia tăng nhẹ lên 9.179 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam hiện duy trì ở mức 9.000 USD/tấn.

Malaysia tiếp tục là quốc gia có giá tiêu trắng cao nhất thị trường với mức 12.200 USD/tấn.

Thị trường hồ tiêu toàn cầu có gì đáng chú ý?

IPC cho biết nhu cầu mua hàng từ Mỹ đang tăng lên cho các đơn giao cuối năm 2026 và quý I/2027. Đây là yếu tố hỗ trợ thị trường hồ tiêu quốc tế.

Tại Indonesia, giá tiêu chịu áp lực do đồng Rupiah mất giá khoảng 1% so với USD. Ấn Độ tiếp tục ghi nhận giá tiêu giảm trong hai tuần gần đây.

Malaysia và Việt Nam vẫn duy trì trạng thái ổn định nhờ cung cầu cân bằng.

Dự báo giá tiêu

Nhiều chuyên gia dự báo giá tiêu trong nước sẽ tiếp tục dao động quanh vùng 143.000 - 144.000 đồng/kg trong ngắn hạn.

Tổng kết phiên 12/5, thị trường hồ tiêu tiếp tục duy trì vùng giá cao nhờ nhu cầu xuất khẩu ổn định và nguồn cung chưa có biến động lớn.