Giá tiêu hôm nay 13/3/2026 tăng trở lại

Khảo sát thị trường cho thấy giá tiêu hôm nay 13/3/2026 tại các vùng trồng tiêu trọng điểm tăng trở lại so với ngày trước đó. Giá tiêu trung bình trên cả nước đạt khoảng 144.900 đồng/kg, tăng 1.900 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay được thu mua ở mức 143.500 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg so với hôm trước.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay 13/3/2026 đạt 144.500 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay ở mức 144.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay đạt 146.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg.

Tại Đắk Nông, giá tiêu hôm nay 13/3/2026 được thu mua ở mức 146.500 đồng/kg, tăng mạnh 2.500 đồng/kg và là mức giá cao nhất trong các địa phương khảo sát.

Khu vực Giá trung bình (đồng/kg) Thay đổi Gia Lai 143.500 +1.500 Bà Rịa - Vũng Tàu 144.500 +1.500 Bình Phước 144.000 +2.000 Đắk Lắk 146.000 +2.000 Đắk Nông 146.500 +2.500

Cập nhật giá tiêu thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu được giao dịch ở nhiều mức khác nhau tùy theo chủng loại và khu vực sản xuất.

Thị trường USD/Tấn VNĐ/Kg Indonesia - Black Pepper 7.029 184.962 Indonesia - White Pepper 9.306 244.879 Brazil Black Pepper ASTA 570 6.100 160.516 Malaysia Black Pepper ASTA 9.100 239.458 Malaysia White Pepper ASTA 12.100 318.400 Việt Nam Black Pepper 500 g/l 6.300 165.779 Việt Nam Black Pepper 550 g/l 6.400 168.410 Việt Nam White Pepper ASTA 9.050 238.142

Giá tiêu nội địa Ấn Độ

Loại tiêu Rupee/100kg VNĐ/Kg GARBLED 71.300 210.414 Gram/lít 68.300 201.561 UNGARBLED 69.300 204.512

Xung đột Trung Đông tác động đến xuất khẩu hồ tiêu

Xung đột Trung Đông đang tác động tới giá cả và hoạt động thương mại của một số mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam, trong đó có hồ tiêu. Tác động lớn nhất nằm ở khâu xuất khẩu khi cuộc xung đột ảnh hưởng tới logistics toàn cầu.

Theo ông Lê Việt Anh, Tổng thư ký VPSA, Trung Đông là khu vực thị trường quan trọng của hồ tiêu Việt Nam khi chiếm khoảng 15% tổng lượng xuất khẩu. Nếu xung đột kéo dài, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang khu vực này và các thị trường quan trọng khác như Mỹ và châu Âu có thể bị ảnh hưởng.

Các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu hiện gặp nhiều khó khăn về logistics. Với những lô hàng đang vận chuyển tới các nước nhập khẩu, nhiều hãng tàu đã yêu cầu tăng phí vận chuyển. Tổng chi phí vận chuyển hiện cao hơn 3-4 lần so với trước đây.

Đối với các lô hàng mới, nhiều hãng tàu chưa nhận vận chuyển do lo ngại rủi ro khi đi qua vùng biển Trung Đông. Nếu tình trạng này kéo dài, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam có thể chịu tác động đáng kể, đặc biệt khi châu Âu và châu Mỹ chiếm gần 47% lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2025.