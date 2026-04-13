Giá tiêu hôm nay 13/4/2026: Tây Nguyên tăng mạnh

Giá tiêu hôm nay 13/4/2026 tiếp tục tăng tại hầu hết các vùng trồng tiêu trọng điểm. Mức trung bình cả nước đạt 139.200 đồng/kg, tăng 400 đồng so với ngày hôm qua. Giá tiêu hôm nay phản ánh nhu cầu thu mua ổn định từ các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu.

Giá tiêu trong nước ngày 13/4/2026

Giá tiêu hôm nay tại Tây Nguyên và Đông Nam Bộ ghi nhận xu hướng tăng nhẹ. Đắk Nông là địa phương tăng mạnh nhất với 1.000 đồng/kg, đạt 140.000 đồng/kg. Đắk Lắk cũng đạt mức 140.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Gia Lai tăng lên 139.000 đồng/kg, trong khi Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Phước giữ nguyên mức 138.500 đồng/kg.

Tỉnh / Khu vực Giá trung bình (đồng/kg) Thay đổi so với hôm qua Đắk Lắk 140.000 +500 Đắk Nông 140.000 +1.000 Gia Lai 139.000 +500 Bà Rịa – Vũng Tàu 138.500 0 Bình Phước 138.500 0

Theo số liệu cập nhật, giá tiêu hôm nay trung bình cả nước đạt 139.200 đồng/kg. Nguyên nhân chính là nhu cầu thu mua từ các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu vẫn duy trì ổn định, hỗ trợ đà tăng nhẹ sau nhiều ngày đi ngang.

Giá tiêu đen thế giới ngày 13/4/2026

Giá tiêu hôm nay trên thị trường quốc tế duy trì ổn định. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức 7.074 USD/tấn, cao hơn tiêu đen Brazil ASTA 570 đạt 6.150 USD/tấn.

Tiêu đen Kuching của Malaysia niêm yết cao nhất với 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen xuất khẩu Việt Nam ở mức 6.100–6.200 USD/tấn, không có biến động mới.

Loại tiêu đen Giá ngày 13/4 (USD/tấn) Thay đổi Tiêu đen Lampung (Indonesia) 7.074 — Tiêu đen Brazil ASTA 570 6.150 — Tiêu đen Kuching (Malaysia) 9.300 — Tiêu đen Việt Nam (500 g/l) 6.100 — Tiêu đen Việt Nam (550 g/l) 6.200 —

Giá tiêu trắng thế giới ngày 13/4/2026

Giá tiêu trắng hôm nay cũng ổn định. Tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 9.320 USD/tấn, tiêu trắng Malaysia ASTA cao nhất với 12.200 USD/tấn, còn tiêu trắng Việt Nam ở mức 9.000 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam thấp hơn Malaysia khoảng 3.200 USD/tấn.

Loại tiêu trắng Giá ngày 13/4 (USD/tấn) Thay đổi Tiêu trắng Muntok (Indonesia) 9.320 — Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.200 — Tiêu trắng Việt Nam 9.000 —

Yếu tố quốc tế ảnh hưởng đến giá tiêu

Xung đột tại Trung Đông đang tác động đến xuất khẩu hồ tiêu Brazil. Theo số liệu từ bang Espírito Santo, khoảng 15% lượng hồ tiêu xuất khẩu của bang này có đích đến là Trung Đông.

Nguyên nhân chính là gián đoạn thương mại và chi phí vận tải tăng cao, khiến các doanh nghiệp phải chuyển hướng sang châu Âu và châu Á. Giá tiêu hôm nay vẫn ổn định nhưng có thể chịu áp lực nếu tình hình xung đột kéo dài.