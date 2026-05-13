Thị trường Giá tiêu hôm nay 13/5/2026: Việt Nam chiếm 78% nhập khẩu Mỹ Giá tiêu hôm nay 13/5/2026 trong nước đi ngang 143.100 đồng/kg. Việt Nam chiếm 78,1% nhập khẩu hồ tiêu của Mỹ trong quý I/2026 với 16.781 tấn (+28,7%).

Việt Nam thống trị nguồn cung hồ tiêu cho Mỹ quý I/2026

Theo thống kê của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), trong quý I/2026, Mỹ đã nhập khẩu 21.497 tấn hồ tiêu với kim ngạch 163,3 triệu USD. So với cùng kỳ 2025, lượng nhập giảm nhẹ 0,4% nhưng giá trị tăng 2,7%, cho thấy giá hồ tiêu trung bình đã tăng.

Việt Nam duy trì vị trí nhà cung cấp lớn nhất với 16.781 tấn, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm 78,1% tổng lượng nhập khẩu hồ tiêu của Mỹ. Đây là thị phần áp đảo, gấp 10 lần các đối thủ chính cộng lại.

Các nguồn cung khác đều suy giảm. Indonesia giảm mạnh 66,4% xuống còn 1.519 tấn. Ấn Độ giảm 29,5% còn 1.537 tấn. Brazil là quốc gia hiếm hoi ghi nhận tăng trưởng khi đạt 1.016 tấn, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm của Indonesia và Ấn Độ đã đẩy thị phần Việt Nam tại Mỹ lên mức cao kỷ lục, phản ánh sự lệ thuộc của Mỹ vào nguồn cung Việt Nam.

Riêng tháng 3/2026, Mỹ nhập 8.153 tấn hồ tiêu, tăng 20,9% so với cùng kỳ 2025 và tăng 37,4% so với tháng trước. Việt Nam cung cấp 6.008 tấn (chiếm 73,7%), tăng 21,1%. Brazil đứng thứ hai với 661 tấn, tăng đột biến 1.101,8%. Indonesia đạt 631 tấn (+115,4%). Ấn Độ đạt 614 tấn (+34,6%).

Giá tiêu hôm nay 13/5 trong nước tại các khu vực trọng điểm

Giá tiêu trong nước hôm nay 13/5/2026 đồng loạt đi ngang tại 5 khu vực trọng điểm. Giá trung bình toàn vùng giữ ở mức 143.100 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông cùng đứng đầu bảng với 144.000 đồng/kg, không thay đổi. Hai khu vực này dẫn dắt mặt bằng giá vùng Tây Nguyên.

Giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước cùng ở 143.000 đồng/kg, không thay đổi. Hai khu vực thuộc vùng Đông Nam Bộ nằm ở giữa bảng giá.

Giá tiêu tại Gia Lai ở mức 141.500 đồng/kg, không thay đổi, thấp nhất khu vực. Chênh lệch giữa Gia Lai và nhóm dẫn đầu là 2.500 đồng/kg.

Giá tiêu đen thế giới hôm nay 13/5 chi tiết

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), tiêu đen thế giới hôm nay 13/5/2026 chứng kiến Indonesia tăng giá, các nước khác đi ngang.

Tiêu đen Lampung của Indonesia tăng 75 USD/tấn (+1,08%) lên 7.042 USD/tấn, phiên tăng thứ hai liên tiếp. Tiêu đen Brazil ASTA 570 đứng ở 6.150 USD/tấn. Tiêu đen Malaysia Kuching ASTA giữ ở 9.300 USD/tấn, vẫn là loại cao nhất thế giới. Tiêu đen Việt Nam 500 g/l ở 6.100 USD/tấn, loại 550 g/l ở 6.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng thế giới hôm nay 13/5 chi tiết

Tiêu trắng thế giới hôm nay 13/5/2026 cũng có Indonesia tăng, Malaysia và Việt Nam đi ngang.

Tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng 55 USD/tấn (+0,60%) lên 9.234 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia ASTA đứng ở 12.200 USD/tấn, cao nhất thế giới. Tiêu trắng Việt Nam ở 9.000 USD/tấn, không thay đổi. Khoảng cách giữa Malaysia và Việt Nam vẫn là 3.200 USD/tấn.