Thị trường Giá tiêu hôm nay 13/7/2026: Nội địa neo cao, tiêu trắng Việt Nam mất 800 USD/tấn Giá tiêu hôm nay 13/7/2026 ổn định trong nước, còn tiêu trắng Việt Nam giảm 800 USD/tấn chỉ sau một tuần.

Giá tiêu hôm nay 13/7/2026 ghi nhận sự đối lập giữa thị trường nội địa và xuất khẩu. Giá thu mua tại Việt Nam vẫn duy trì vùng 138.000–141.000 đồng/kg sau một tuần tăng nóng, còn giá tiêu xuất khẩu giảm ở nhiều chủng loại.

Đáng chú ý, tiêu trắng Việt Nam giảm gần 9% trong một tuần, xuống còn 8.200 USD/tấn. Tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l cũng cùng mất 250 USD/tấn.

Bảng giá tiêu trong nước hôm nay

Thị trường nội địa không phát sinh thay đổi mới so với ngày 12/7. Khu vực Đắk Nông cũ tiếp tục có giá cao nhất, còn Gia Lai và khu vực Bình Phước cũ đứng ở nhóm thấp nhất.

Thị trường Giá thu mua So với hôm qua Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) 141.000 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 140.000 đồng/kg Không đổi TP.HCM (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) 139.000 đồng/kg Không đổi Gia Lai 138.000 đồng/kg Không đổi Đồng Nai (Bình Phước cũ) 138.000 đồng/kg Không đổi

Với mức 141.000 đồng/kg, giá tại khu vực Đắk Nông cũ cao hơn Đắk Lắk 1.000 đồng/kg và cao hơn Gia Lai 3.000 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ được thu mua ở mức 139.000 đồng/kg, nằm đúng giữa biên độ giá của cả nước. Bình quân năm thị trường đạt 139.200 đồng/kg.

Hồ tiêu vừa có tuần tăng mạnh

Nếu chỉ so với ngày 12/7, giá hồ tiêu đang đi ngang. Xét cả tuần, thị trường đã tăng từ 4.000 đến 6.000 đồng/kg.

Đắk Nông cũ tăng 6.000 đồng/kg, Đắk Lắk và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ cùng tăng 5.000 đồng/kg. Gia Lai và khu vực Bình Phước cũ tăng khoảng 4.000–5.000 đồng/kg.

Mức tăng trên giúp giá hồ tiêu thoát khỏi vùng đáy một năm 133.000–135.000 đồng/kg được ghi nhận vào đầu tháng 7.

Động lực chính đến từ nguồn hàng hạn chế. Nhiều hộ trồng tiêu đã bán một phần sản lượng từ đầu vụ, còn các lô hàng chất lượng cao được giữ lại để chờ giá.

Doanh nghiệp cần nguyên liệu cho các hợp đồng xuất khẩu phải nâng giá thu mua. Lực mua tăng trong bối cảnh lượng hàng bán ra thấp đã giúp thị trường phục hồi nhanh chỉ trong vài phiên.

Giá tiêu trắng Việt Nam giảm gần 9%

Giá tiêu xuất khẩu lại diễn biến theo chiều ngược lại. Ngày 6/7, tiêu trắng Việt Nam vẫn được báo giá 9.000 USD/tấn. Bảng cập nhật gần nhất cho thấy mặt hàng này chỉ còn 8.200 USD/tấn.

Sau một tuần, tiêu trắng mất 800 USD/tấn, tương đương gần 9%. Đây là mức giảm mạnh nhất trong nhóm mặt hàng tiêu được khảo sát.

Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l giảm từ 6.100 USD/tấn xuống 5.850 USD/tấn. Loại 550 g/l giảm từ 6.200 USD/tấn xuống còn 5.950 USD/tấn. Cả hai loại cùng giảm 250 USD/tấn.

Sự điều chỉnh có thể giúp giá tiêu Việt Nam cạnh tranh hơn trước hàng Brazil. Tiêu đen Brazil ASTA 570 hiện có giá 5.900 USD/tấn, nằm giữa mức giá hai loại tiêu đen của Việt Nam.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Theo IPC, tiêu đen Indonesia được báo giá 7.079 USD/tấn, còn tiêu trắng Muntok đạt 9.198 USD/tấn.

Tiêu đen Malaysia ASTA giữ mức 9.350 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia ASTA đạt 12.250 USD/tấn, cao nhất trong nhóm thị trường được khảo sát.

Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 duy trì mức 5.900 USD/tấn. Giá các mặt hàng của Brazil và Malaysia không thay đổi trong lần cập nhật gần nhất.

So với đầu tuần trước, tiêu đen và tiêu trắng Indonesia cùng giảm khoảng 55 USD/tấn. Mức giảm này thấp hơn nhiều so với đợt điều chỉnh của tiêu Việt Nam.

Vì sao giá trong nước chưa giảm theo xuất khẩu?

Nguồn cung vật chất trong nước và giá tham khảo xuất khẩu không phải lúc nào cũng thay đổi cùng thời điểm.

Các doanh nghiệp có thể điều chỉnh giá bán quốc tế để cạnh tranh và tìm kiếm đơn hàng mới. Tuy nhiên, họ vẫn phải mua nguyên liệu trong nước để hoàn thành những hợp đồng đã ký trước đó.

Khi lượng hàng trong dân hạn chế, giá thu mua khó giảm ngay dù giá xuất khẩu đã đi xuống. Mức giá nội địa chỉ chịu sức ép rõ hơn nếu đơn hàng chậm lại hoặc doanh nghiệp giảm nhu cầu gom nguyên liệu.

Thị trường vì vậy đang ở trạng thái giằng co. Người bán không muốn hạ giá sau nhịp tăng, còn bên mua cần tính toán chi phí khi giá xuất khẩu thấp hơn.

Xuất khẩu tăng nhưng giá trị tăng chậm hơn sản lượng

Sáu tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam đạt 145.686 tấn, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch đạt 940,5 triệu USD, tăng 10,6%.

Tốc độ tăng giá trị thấp hơn tốc độ tăng sản lượng cho thấy giá xuất khẩu bình quân chịu sức ép so với cùng kỳ.

Riêng tháng 6, Việt Nam xuất khẩu 23.103 tấn hồ tiêu, thu về 151,3 triệu USD. So với tháng trước, lượng xuất khẩu giảm 8,2%, còn giá trị giảm 8,9%.

Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam với 35.362 tấn trong nửa đầu năm, tăng 28,7%. Trung Quốc nhập khẩu 15.244 tấn, tăng 64%, còn xuất khẩu sang Hà Lan tăng 53,5%.

Giá tiêu hôm nay 13/7/2026 vẫn được hỗ trợ bởi nguồn cung nội địa thấp. Dù vậy, đợt giảm mạnh của giá xuất khẩu có thể khiến các doanh nghiệp thận trọng hơn khi thu mua trong tuần mới.