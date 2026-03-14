Thị trường Giá tiêu hôm nay 14/3/2026: Lâm Đồng đạt 146.500 đồng/kg, nhiều nơi tăng Giá tiêu hôm nay 14/3/2026 tăng tại nhiều vùng trồng trọng điểm. Mặt bằng giá hồ tiêu trong nước dao động 143.500 – 146.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 14/3/2026 tại thị trường trong nước ghi nhận xu hướng tăng trở lại sau nhịp điều chỉnh giữa tuần. Giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm tăng khoảng 1.500 – 2.500 đồng/kg.

Khu vực Giá (đồng/kg) Biến động Lâm Đồng 146.500 +2.500 Đắk Lắk 146.000 +2.000 TP. Hồ Chí Minh 144.500 +1.500 Đồng Nai 144.000 +2.000 Gia Lai 143.500 +1.500

Mặt bằng giá tiêu hôm nay 14/3/2026 vì vậy đang dao động từ 143.500 – 146.500 đồng/kg.

Các mức giá trên chỉ mang tính tham khảo và có thể chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán và khối lượng giao dịch.

Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 14/3 ghi nhận xu hướng đảo chiều tăng sau nhịp điều chỉnh giữa tuần.

Đầu tuần, giá tiêu hôm nay 14/3/2026 từng dao động quanh mức 143.000 – 146.000 đồng/kg, sau đó giảm nhẹ hoặc đi ngang khi nguồn cung từ vụ thu hoạch tại Tây Nguyên và Đông Nam Bộ bắt đầu gia tăng.

Đến cuối tuần, lực mua từ doanh nghiệp xuất khẩu và thương lái phục hồi. Nhiều nông dân tiếp tục giữ hàng chờ giá tốt hơn, góp phần kéo giá tiêu tăng trở lại.

Giá tiêu thế giới