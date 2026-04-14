Giá tiêu hôm nay 14/4/2026: Trung bình 139.500 đồng

Giá tiêu hôm nay 14/4/2026 tại các tỉnh trọng điểm dao động từ 139.000 đến 140.000 đồng/kg. Giá tiêu là yếu tố quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và xuất khẩu, hiện vẫn duy trì mặt bằng cao so với cùng kỳ năm trước.

Giá tiêu trong nước hôm nay

Theo số liệu cập nhật, giá tiêu hôm nay 14/4/2026 trung bình cả nước đạt 139.500 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với hôm qua.

Đắk Lắk và Đắk Nông có giá cao nhất là 140.000 đồng/kg, không đổi. Gia Lai ghi nhận 139.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Phước cùng ở mức 139.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Khu vực Giá trung bình (đồng/kg) Thay đổi Gia Lai 139.500 +500 Bà Rịa – Vũng Tàu 139.000 +500 Đắk Lắk 140.000 - Bình Phước 139.000 +500 Đắk Nông 140.000 - Trung bình cả nước 139.500 +300

Giá tiêu thế giới hôm nay

Giá tiêu thế giới ngày 14/4/2026 theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho thấy tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức 7.070 USD/tấn, giảm nhẹ 4 USD/tấn (-0,06%).

Tiêu đen Brazil ASTA 570 giữ nguyên 6.150 USD/tấn, tiêu đen Kuching Malaysia 9.300 USD/tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam ổn định ở mức 6.100–6.200 USD/tấn tùy loại.

Nguyên nhân chính là nguồn cung từ vụ thu hoạch mới chưa đủ lớn để kéo giá giảm sâu, trong khi nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu lớn như Mỹ và Trung Quốc vẫn mạnh. Giá tiêu hiện thấp hơn mức đỉnh 150.000 đồng/kg nhưng vẫn duy trì quanh 139.000–140.000 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), xuất khẩu hồ tiêu quý 1/2026 đạt gần 65.000 tấn, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch đạt gần 418 triệu USD, tăng 29%. Mỹ là thị trường lớn nhất với 16.859 tấn (tăng 64%), Trung Quốc đứng thứ hai với 8.563 tấn (tăng 321%).