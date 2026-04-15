Thị trường Giá tiêu hôm nay 15/4/2026: Trong nước tăng lên 141.000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 15/4/2026: Tiếp tục tăng từ 500 đến 1000 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen và tiêu trắng biến động nhẹ

Giá tiêu trong nước hôm nay 15/4/2026

Giá tiêu trong nước ngày 15/4/2026 ghi nhận mức tăng từ 500 đến 1.000 đồng/kg tùy khu vực, theo dữ liệu tổng hợp từ thị trường các tỉnh trồng tiêu trọng điểm. Mức giá trung bình toàn thị trường đứng ở 140.400 đồng/kg, cao hơn 900 đồng so với ngày 14/4/2026.

Khu vực Giá trung bình (đồng/kg) Thay đổi so với hôm qua Đắk Lắk 141.000 +1.000 Đắk Nông 141.000 +1.000 Gia Lai 140.000 +500 Bình Phước 140.000 +1.000 Bà Rịa – Vũng Tàu 140.000 +1.000

Nguồn: Tổng hợp thị trường nội địa, cập nhật ngày 15/4/2026.

Theo số liệu cập nhật, Đắk Lắk và Đắk Nông là hai tỉnh có giá tiêu cao nhất hôm nay với mức 141.000 đồng/kg, đồng thời cũng ghi nhận mức tăng lớn nhất ở 1.000 đồng/kg.

Gia Lai tăng nhẹ hơn với 500 đồng/kg, hiện đứng ở mức 140.000 đồng/kg. Bình Phước và Bà Rịa – Vũng Tàu cùng tăng 1.000 đồng/kg lên mức 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới hôm nay 15/4/2026

Giá tiêu đen trên thị trường quốc tế ngày 15/4/2026 có diễn biến ít biến động. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm nhẹ 5 USD/tấn (tương đương -0,07%) xuống còn 7.065 USD/tấn. Đây là mức giảm mang tính kỹ thuật, chưa phản ánh áp lực cung cầu đáng kể.

Loại tiêu đen Giá ngày 15/4 (USD/tấn) Thay đổi so với hôm trước Tiêu đen Lampung (Indonesia) 7.065 ▼ -0,07% Tiêu đen Brazil ASTA 570 6.150 – Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA 9.300 – Tiêu đen Việt Nam 500 g/l 6.100 – Tiêu đen Việt Nam 550 g/l 6.200 –

Nguồn: Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), ngày 15/4/2026.

Giá tiêu trắng thế giới cũng duy trì trạng thái ổn định trong phiên 15/4. Tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm nhẹ 7 USD/tấn (-0,08%) xuống 9.308 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia ASTA đứng vững ở mức 12.200 USD/tấn — cao nhất thị trường. Tiêu trắng Việt Nam giữ nguyên ở 9.000 USD/tấn, không ghi nhận biến động mới.

Loại tiêu trắng Giá ngày 15/4 (USD/tấn) Thay đổi so với hôm trước Tiêu trắng Muntok (Indonesia) 9.308 ▼ -0,08% Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.200 – Tiêu trắng Việt Nam 9.000 –

Nguồn: Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), ngày 15/4/2026.

So sánh giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam so với các nước trong khu vực: tiêu đen Việt Nam hiện thấp hơn tiêu đen Lampung Indonesia khoảng 865–965 USD/tấn và thấp hơn tiêu đen Malaysia tới 3.100–3.200 USD/tấn. Mức chênh lệch này phản ánh sự khác biệt về tiêu chuẩn chất lượng và phân khúc thị trường giữa các nước xuất khẩu.

Cảnh báo lừa đảo xuất khẩu hồ tiêu tại Pakistan

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) vừa phát cảnh báo khẩn đến các doanh nghiệp xuất khẩu hạt tiêu sau khi ghi nhận một vụ lừa đảo thương mại nghiêm trọng tại thị trường Karachi, Pakistan. Tổng thiệt hại ước tính lên tới gần 600.000 USD đối với một doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.

Theo VPSA, từ tháng 3 đến tháng 5/2025, một đối tác nước ngoài đã đặt mua 21 container hạt tiêu mà không thực hiện đặt cọc, đồng thời sử dụng nhiều pháp nhân trung gian để tạo dựng uy tín ban đầu. Sau khi 20 container cập cảng Karachi từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 7/2025, đối tác bắt đầu trì hoãn thanh toán, liên tục đưa ra lý do không rõ ràng và cung cấp chứng từ chuyển tiền giả nhiều lần trong suốt giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 9/2025.

Lợi dụng hàng hóa bị lưu kho tại cảng trong thời gian dài, đối tác yêu cầu giảm giá tới 25% so với hợp đồng ban đầu — thấp hơn đáng kể so với giá thị trường lúc bấy giờ. Doanh nghiệp Việt Nam buộc phải chấp nhận điều chỉnh giá để hạn chế thiệt hại, nhưng đối tác vẫn tiếp tục kéo dài đến cuối năm 2025 mà không thanh toán.

Từ vụ việc này, VPSA khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu tuyệt đối không giao hàng khi chưa có đảm bảo thanh toán phù hợp như đặt cọc, thư tín dụng (L/C) hoặc bảo lãnh ngân hàng. Cần xác minh thông tin đối tác qua nhiều kênh độc lập, chủ động phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại nước sở tại, và xây dựng điều khoản hợp đồng chặt chẽ về xử lý hàng hóa tại cảng trong trường hợp phát sinh tranh chấp.