Thị trường Giá tiêu hôm nay 15/5/2026 giữ giá ổn định Giá tiêu hôm nay 15/5 giữ ổn định tại nhiều khu vực trọng điểm. Giá hồ tiêu nội địa tiếp tục được hỗ trợ bởi nguồn cung thấp

Giá tiêu hôm nay tiếp tục duy trì ổn định ở mức cao sau giai đoạn tăng mạnh đầu tháng 5. Thị trường hồ tiêu trong nước hiện phổ biến quanh vùng 141.500 - 144.000 đồng/kg.

Giá tiêu nội địa giữ nền cao

Đắk Lắk và Đắk Nông hiện là hai khu vực có giá tiêu cao nhất cả nước với mức 144.000 đồng/kg.

Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước đang giao dịch quanh mức 143.000 đồng/kg.

Gia Lai tiếp tục có giá thấp nhất trong nhóm khảo sát với 141.500 đồng/kg.

So với hôm qua, giá tiêu tại tất cả các khu vực đều không thay đổi.

Giá tiêu xuất khẩu Việt Nam ổn định

Giá tiêu đen xuất khẩu Việt Nam loại 500 g/l hiện ở mức 6.100 USD/tấn.

Loại 550 g/l được giao dịch quanh 6.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu Việt Nam hiện thấp hơn đáng kể so với tiêu Malaysia nhưng vẫn cao hơn nhiều quốc gia sản xuất lớn khác.

Thị trường hồ tiêu thế giới đi ngang

IPC cho biết giá tiêu thế giới hiện chưa xuất hiện biến động mới.

Tiêu đen Lampung Indonesia giữ mức 7.050 USD/tấn, còn tiêu đen Brazil ASTA 570 duy trì 6.250 USD/tấn.

Tiêu đen Malaysia ASTA tiếp tục cao nhất thị trường với 9.300 USD/tấn.

Ở nhóm tiêu trắng, Malaysia ASTA đạt 12.200 USD/tấn, cao hơn khoảng 3.200 USD/tấn so với tiêu trắng Việt Nam.

Xuất khẩu hồ tiêu tăng mạnh trong năm 2026

Xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam tháng 4/2026 đạt 30,9 nghìn tấn với kim ngạch 193,88 triệu USD.

So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xuất khẩu tăng 17,3% và trị giá tăng 5,4%.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hồ tiêu đạt gần 623 triệu USD, tăng hơn 22% về trị giá.

Nguồn cung toàn cầu tiếp tục thiếu hụt

Theo Cục Xuất nhập khẩu, nguồn cung hồ tiêu toàn cầu vẫn đang ở trạng thái thiếu hụt.

Tồn kho thấp sau vụ thu hoạch và nhu cầu nhập khẩu tăng đang tạo nền giá cao cho thị trường hồ tiêu.

Nhiều dự báo cho rằng giá tiêu có thể tiến lên vùng 150.000 - 160.000 đồng/kg vào cuối năm nếu nhu cầu xuất khẩu tiếp tục tăng.