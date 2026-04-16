Thị trường Giá tiêu hôm nay 16/4/2026: Giữ đỉnh 141.000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 16/4/2026: Giá tiêu trong nước giữ đỉnh 141.000 đồng/kg. Giá tiêu thế giới ghi nhận giá tiêu đen Indonesia giảm nhẹ trong khi Việt Nam đi ngang.

Diễn biến giá tiêu trong nước ngày 16/4/2026

Giá tiêu hôm nay 16/4/2026 tại Đắk Lắk đứng ở mức 141.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua. Đắk Nông cũng ghi nhận mức giá tương tự với 141.000 đồng/kg, cùng giữ vị trí cao nhất trong nhóm.

Tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay là 140.000 đồng/kg, không đổi so với phiên 15/4. Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Phước cùng ghi nhận mức 140.000 đồng/kg, giữ nguyên so với hôm qua.

Mức giá 140.000–141.000 đồng/kg hiện vẫn là vùng giá cao so với lịch sử nhiều năm của hạt tiêu Việt Nam. Việc giá tiêu duy trì ổn định ở ngưỡng này cho thấy nguồn cung và cầu đang ở trạng thái cân bằng tạm thời, chưa có áp lực bán tháo lẫn làn sóng mua vào đột biến từ phía thương lái hay nhà xuất khẩu.

Thị trường (khu vực khảo sát) Giá thu mua ngày 16/4 (VNĐ/kg) Thay đổi so với hôm trước (VNĐ/kg) Đắk Lắk 141.000 Không đổi Đắk Nông 141.000 Không đổi Gia Lai 140.000 Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu 140.000 Không đổi Bình Phước 140.000 Không đổi

Thị trường hồ tiêu quốc tế

Trái ngược với đà tăng tại Việt Nam, giá tiêu đen thế giới chứng kiến sự sụt giảm nhẹ tại thị trường Indonesia. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Lampung (Indonesia) giảm 2 USD/tấn, còn 7.063 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu tại các quốc gia xuất khẩu khác duy trì trạng thái ổn định.

Tên loại (Tiêu đen) Giá ngày 16/4 (USD/tấn) % thay đổi Tiêu đen Lampung (Indonesia) 7.063 -0,03 Tiêu đen Brazil ASTA 570 6.150 0 Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA 9.300 0 Tiêu đen Việt Nam (500 g/l) 6.100 0 Tiêu đen Việt Nam (550 g/l) 6.200 0

Đối với mặt hàng tiêu trắng, giá tiêu Muntok của Indonesia cũng giảm 3 USD/tấn, xuống mức 9.305 USD/tấn. Giá tiêu trắng tại Việt Nam và Malaysia không ghi nhận biến động mới, lần lượt giữ ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn.

Định hướng nâng cao vị thế ngành gia vị Việt Nam

Bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), nhận định Việt Nam đang nắm giữ lợi thế cạnh tranh vượt trội trong ngành hàng gia vị thế giới với các sản phẩm chủ lực như hồ tiêu, quế, hồi. Mục tiêu trọng tâm của ngành hiện nay là kiện toàn vị thế, nâng cao giá trị gia tăng và khẳng định “Thương vị Quốc gia” trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Để đạt được mục tiêu này, VPSA kiến nghị các cơ quan quản lý, đặc biệt là Bộ Công Thương, tiếp tục hỗ trợ về mặt thể chế và chính sách. Đại diện Hiệp hội nhấn mạnh việc cần thiết phải đồng bộ hóa tiêu chuẩn chất lượng tiệm cận với quốc tế (FDA, USDA) và tăng cường kiểm soát vật tư đầu vào như thuốc bảo vệ thực vật, mã số vùng trồng. Bên cạnh đó, các chính sách tài chính - tín dụng xanh cũng cần được ưu tiên để doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu và xây dựng thương hiệu bền vững.