Thị trường Giá tiêu hôm nay 17/3/2026: Trung bình 141.200 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 17/3/2026 trung bình ở mức 141.200 VNĐ/kg, không thay đổi so với hôm qua. Tiêu đen xuất khẩu Việt Nam dao động 6.300–6.400 USD/tấn

Giá tiêu hôm nay 17/3/2026 tại các vùng trồng trong nước

Theo dữ liệu cập nhật ngày 17/3/2026, giá tiêu tại thị trường trong nước đi ngang hoàn toàn so với phiên hôm trước. Mức giá trung bình toàn quốc duy trì ở 141.200 VNĐ/kg, không có khu vực nào ghi nhận thay đổi.

Tại Đắk Lắk — vùng trồng tiêu lớn nhất Tây Nguyên — giá tiêu hôm nay dẫn đầu cả nước với mức 143.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua. Gia Lai niêm yết ở mức 140.500 đồng/kg, trong khi Đắk Nông giao dịch tại 141.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, Bình Phước ghi nhận giá 140.500 đồng/kg, bằng mức Gia Lai. Bà Rịa – Vũng Tàu dao động tại 141.000 đồng/kg, không có thay đổi so với phiên trước.

Bảng giá tiêu hôm nay 17/3/2026 tại các địa phương

Khu vực Giá trung bình (VNĐ/kg) Thay đổi so với hôm qua Đắk Lắk 143.000 0 Bà Rịa – Vũng Tàu 141.000 0 Đắk Nông 141.000 0 Gia Lai 140.500 0 Bình Phước 140.500 0 Trung bình cả nước 141.200 0

Giá tiêu thế giới ngày 17/3/2026: Tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu thế giới không ghi nhận biến động mới. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), các mức giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu giữ nguyên so với phiên trước.

Tiêu đen Lampung (Indonesia) hiện niêm yết ở mức 7.014 USD/tấn. Tiêu đen Brazil ASTA 570 có giá 6.100 USD/tấn, trong khi Malaysia (Kuching ASTA) giữ mức cao nhất khu vực với 9.100 USD/tấn. Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu dao động 6.300–6.400 USD/tấn với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Loại tiêu Ngày 17/3/2026 (USD/tấn) Thay đổi Tiêu đen Lampung – Indonesia 7.014 — Tiêu đen Brazil ASTA 570 6.100 — Tiêu đen Kuching – Malaysia ASTA 9.100 — Tiêu đen Việt Nam (500 g/l) 6.300 — Tiêu đen Việt Nam (550 g/l) 6.400 —

Tiêu trắng Muntok (Indonesia) đạt 9.287 USD/tấn. Tại Malaysia, tiêu trắng xuất khẩu đứng ở mức cao nhất thế giới với 12.100 USD/tấn. Việt Nam niêm yết tiêu trắng xuất khẩu tại 9.050 USD/tấn.

Loại tiêu Ngày 17/3/2026 (USD/tấn) Thay đổi Tiêu trắng Muntok – Indonesia 9.287 — Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.100 — Tiêu trắng Việt Nam 9.050 —

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), nguyên nhân khiến giá hạt tiêu tại thị trường nội địa chưa tăng là do nguồn cung tăng từ vụ thu hoạch mới, trong khi nhu cầu chưa có sự tăng tương ứng.

Tuy nhiên, nhiều nông dân chỉ bán một phần nhỏ sản lượng để bù đắp chi phí phân bón và nhân công, giữ phần còn lại chờ giá cao hơn. Với nguồn cung khan hiếm do chiến lược bán chọn lọc này, thị trường tiêu dự kiến vẫn duy trì giá cao trong trung và dài hạn.

Triển vọng nguồn cung hồ tiêu toàn cầu năm 2026

Theo báo cáo mới đây của Nedspice, sản lượng hồ tiêu toàn cầu đang có xu hướng giảm với mức giảm hơn 30% so với mức đỉnh vào năm 2019, ổn định trong những năm gần đây ở mức khoảng 460.000 tấn.

Ước tính tổng sản lượng toàn cầu hiện thấp hơn nhu cầu thế giới khoảng 40.000–70.000 tấn — đây là yếu tố hỗ trợ giá tiêu trong dài hạn.

Sản lượng tiêu Việt Nam 2026 giảm 7% do thời tiết bất lợi

Nedspice ước tính sản lượng hồ tiêu Việt Nam năm 2026 đạt khoảng 160.000 tấn, giảm 7% so với vụ trước, chủ yếu do thời tiết bất lợi trong tháng 4/2025.

Tác động của các cơn bão trong tháng 11 được đánh giá là tương đối hạn chế. Giá hồ tiêu Việt Nam từng giảm vào tháng 6/2025 do tác động thuế quan của Mỹ, nhưng đã ổn định trở lại từ tháng 12/2025 sau khi Mỹ miễn trừ thuế quan.

Từ tháng 1/2026, việc Việt Nam bỏ mức VAT 5% đã cải thiện dòng tiền cho doanh nghiệp xuất khẩu mà không ảnh hưởng đến giá nguyên liệu.

Sản lượng hồ tiêu Brazil năm 2026 được dự báo đạt khoảng 118.000 tấn, nhờ diện tích trồng mở rộng và điều kiện thời tiết thuận lợi — tiến độ thu hoạch miền Nam Brazil đã đạt khoảng 70% tính đến tháng 1/2026. Tuy nhiên, tại các quốc gia khác, khả năng cạnh tranh của cây cà phê đã hạn chế việc mở rộng diện tích hồ tiêu. Sản lượng Indonesia năm 2026 ước đạt khoảng 36.000 tấn, với lượng tồn kho chuyển sang năm sau ở mức thấp, hạn chế khả năng xuất khẩu.

Nhu cầu toàn cầu trong năm 2025 diễn ra chậm khi Mỹ giảm khoảng 20% lượng nhập khẩu. Tuy nhiên, tổng xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì ổn định ở mức khoảng 250.000 tấn, nhờ gia tăng nhập khẩu từ Brazil và Campuchia. Xuất khẩu đã cải thiện trong những tháng đầu năm 2026.

Đáng chú ý, xung đột tại Iran được đánh giá là rủi ro đáng kể với thương mại hồ tiêu. UAE là thị trường nhập khẩu tiêu lớn thứ hai từ cả Việt Nam và Brazil, phản ánh sự phụ thuộc đáng kể vào nhu cầu Trung Đông. Do xung đột tại Iran, hoạt động thương mại từ UAE có thể giảm và ảnh hưởng đến nhu cầu hồ tiêu. Đồng thời, việc chuyển hướng tuyến vận tải có thể làm tăng chi phí vận chuyển và kéo dài thời gian giao hàng tới châu Âu.