Thị trường Giá tiêu hôm nay 17/4/2026: Cao nhất 141.000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 17/4/2026 trong nước cao nhất 141.000 đồng/kg, ổn định so với hôm qua. Giá tiêu đen Brazil giảm 150 USD/tấn, Indonesia giảm nhẹ

Giá tiêu hôm nay 17/4/2026 tại thị trường trong nước tiếp tục duy trì ở mức cao. Giá tiêu thu mua tại Đắk Lắk và Đắk Nông đạt 141.000 đồng/kg, trong khi các tỉnh còn lại giao dịch quanh 140.000 đồng/kg. Trên thế giới, giá tiêu đen Brazil giảm mạnh 150 USD/tấn, còn 6.000 USD/tấn.

Giá tiêu trong nước hôm nay ổn định ở mức 140.000 - 141.000 đồng/kg

Khảo sát sáng 17/4 cho thấy giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông cùng ở mức 141.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua. Các địa phương khác như Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai có giá tiêu 140.000 đồng/kg. Như vậy, giá tiêu cao nhất trong nước hôm nay là 141.000 đồng/kg, thấp nhất là 140.000 đồng/kg.

Khu vực Giá thu mua (đồng/kg) Thay đổi Đắk Lắk 141.000 0 Gia Lai 140.000 0 Đắk Nông 141.000 0 Bà Rịa – Vũng Tàu 140.000 0 Bình Phước 140.000 0 Đồng Nai 140.000 0

Giá tiêu thế giới: Brazil giảm sâu, Indonesia giảm nhẹ

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Indonesia ở mức 7.062 USD/tấn, giảm 1 USD. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 giảm mạnh 150 USD/tấn, xuống 6.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Malaysia giữ nguyên 9.300 USD/tấn. Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt 6.100 và 6.200 USD/tấn, ổn định.

Về tiêu trắng, Indonesia Muntok đạt 9.304 USD/tấn, giảm 1 USD; Malaysia 12.200 USD/tấn; Việt Nam 9.000 USD/tấn, cả hai không đổi.

Thiếu vốn là điểm nghẽn lớn nhất của doanh nghiệp hồ tiêu Việt Nam

Bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), cho biết minh bạch và truy xuất nguồn gốc là chìa khóa để xây dựng niềm tin trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là thiếu vốn. Đa phần các nhà xuất khẩu đều phải tự xoay sở, trong khi ngành gia vị chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (quy mô trung bình 20-30 lao động).

Nếu có kênh hỗ trợ vốn thông thoáng, các doanh nghiệp này có thể tạo ra bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.